"Заплатите за мою психотерапію": перші відгуки глядачів на фінальний сезон "Гри в кальмара"

27 червня 2025 року відбулася прем'єра фінального сезону серіалу "Гра в кальмара". Це довгоочікуваний реліз улюбленої кіноісторії, на який з нетерпінням чекали глядачі.

Показ стартував о 10-й годині, а в мережі вже з'явилися перші відгуки на нові епізоди. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали, що саме пишуть глядачі після перегляду 3 сезону "Гри в кальмара". Обережно: у матеріалі можуть бути спойлери.

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Що пишуть у мережі про 3 сезон серіалу "Гра в кальмара"

Згідно з відгуками перших глядачів, які пишуть фанати "Гри в кальмара" у мережі, можна зрозуміти, що останній сезон виявився не зовсім хепі-ендом, а радше – жорстокою крапкою.

За словами глядачів, найважчою видалася друга серія і багато хто зазначає, що після перегляду цього епізоду варто зробити паузу. Дехто пише, що фінальна сцена розриває серце на шматки.

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Багато хто із глядачів просто у захваті від нових епізодів, а багато хто засмучений через те, що це вже фінал історії. Ось що пишуть люди у мережі:

"Ось і почалось те, через що у мене буде депресія"

"Друга серія розбила мені серце"

"Додивилася. Це просто сльози!"

"Треба зробити довгу перерву після 2 епізоду"

"Я ревіла тупо всюди, тільки не на 333 – він розчарував мене"

"Ви всі заплатите за мою психотерапію!"

"Я в депресії після перегляду серіалу"

"Фінальна сцена...моє серце розривається на шматки!"

"Закінчення – дуже болюче"

Якщо ви досі не відклали усі свої справи та не подивились фінальний сезон "Гри в кальмара", вам точно варто це зробити.