5 сучасних українських фільмів, які покажуть на Bobritsa Film Festival 2021

В селі Бобриця Бучанського району Київської області 24 та 25 липня відбудеться IV щорічний міжнародний фестиваль кіно Bobritsa Film Festival 2021. На фестивалі покажуть новинки українського кінопрокату, а саме: "Погані дороги", "Безславні кріпаки", "Земля блакитна, ніби апельсин", "Атлантида" та "Вусатий фанк".

Bobritsa Film Festival – це подія, яка поєднує в собі перегляд фільмів просто неба, зустрічі та майстер-класи за участі митців кіногалузі, а також відпочинок на природі зі смачною їжею та іншими розвагами. Повну програму фестивалю буде оголошено згодом. Про це повідомляють представники Bobritsa Film Festival 2021.

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Сучасні українські фільми, які покажуть на Bobritsa Film Festival 2021

"Погані дороги"

Фільм Наталки Ворожбит, екранізація її однойменної п'єси. Стрічка складається з п'яти окремих новел про мешканців Донбасу та українських військових, чиє життя проходить по обидві сторони від лінії розмежування. Всі історії об'єднані темою доріг, а в їх основу лягли документальні історії, занотовані на сході України.

Нагороди фільму

Фільм здобув приз Веронського кіноклубу (Verona Film Club Award) на Міжнародному тижні кінокритиків Венеційського МКФ (Італія, 2020).

"Погані дороги": дивіться трейлер

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"Безславні кріпаки"

Фільм Романа Перфільєва. Дія у стрічці відбувається в 1844 році. Рятуючись від переслідування імператора Японії, на територію України потрапляє самурай. Випадково він знайомиться з молодим Тарасом Шевченком, якого вирішує навчити прийомів традиційних японських бойових мистецтв. Разом герої починають боротися за свободу українського народу.

"Безславні кріпаки": дивіться трейлер

"Земля блакитна, ніби апельсин"

Документальний фільм режисерки Ірини Цілик. У фільмі йдеться про сім'ю, яка живе в так званій "червоній зоні" Донбасу, де вже сьомий рік тривають воєнні дії. Буденність для цивільних людей у прифронтовій зоні докорінно змінилася. 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Обстріли у Красногорівці, де живуть герої стрічки, не припиняються. Але, попри всі труднощі, ця родина є дуже дружньою і життєрадісною. Мама й діти мають захоплення, грають на музичних інструментах і, що найцікавіше, знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

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Нагороди фільму

Міжнародна прем'єра стрічки відбулася 24 січня 2020 на американському кінофестивалі Sundance Film Festival, де отримала нагороду за найкращу режисуру в категорії світової документалістики. Українська прем'єра стрічки відбулася 24 квітня 2020 на українському кінофестивалі DocuDays, де фільм отримав дві нагороди у категорії національного та міжнародного конкурсів.

"Земля блакитна, ніби апельсин": дивіться трейлер

"Атлантида"

Фільм режисера Валентина Васяновича розповідає про життя Донбасу після майбутньої перемоги України у війні з Росією і повернення окупованих територій. В "Атлантиді" події розвиваються у 2025-му році, "через рік після закінчення війни". Територія вже визнана непридатною для проживання, а навколишнє середовище настільки спустошене, що зміни здаються неможливими.Ролі у фільмі зіграли лише непрофесійні актори – ветерани АТО, волонтери, солдати ЗСУ.

Нагороди фільму

Фільм переміг на Венеційському кінофестивалі у програмі "Горизонти". 24 вересня 2020 року Український Оскарівський комітет висунув стрічку на премію Оскар за найкращий фільм іноземною мовою від України.

"Атлантида": дивіться трейлер

"Вусатий фанк"

Український документальний фільм Олександра Ковша та Віталія Бардецького про вокально-інструментальні ансамблі 1970-х років, які на території УРСР стали аналогами західних попрокових гуртів. Фільм досліджує феномен так званого "вусатого фанку" – знакового явища "золотої епохи" української попмузики, та розповідає про такі гурти:

"Смерічка";

"Світязь";

"Арніка";

"Кобза";

"Візерунки шляхів";

"Березень";

"Дзвони";

"Водограй" та інші.

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"Вусатий фанк": дивіться трейлер