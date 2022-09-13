Кіно не розчарує: 7 екранізованих книг, за якими відзняли достойні кінострічки

Осінь – це час пошуку нових книг, історій та кінострічок, або ж перегляду старих і улюблених. Ми зібрали відомі й не дуже книги світових авторів, сюжети яких гідні екранізації.

Наша уява малює героїв зовсім не такими, як їх зображують відомі режисери, хоча й вони варті Оскара. Якщо ви в пошуку цікавої книги, аби почитати восени, або ж не можете обрати фільм для осіннього вечора – ми радо вам у цьому допоможемо.

Читайте також Не тільки "Володар Перснів": 7 цікавих серіалів вересня, на які очікують з нетерпінням

7 екранізованих книг, за якими відзняли достойні кінострічки

"Патрік Мелроуз. Не зважай", Едвард Сент-Обін

Книжки про життя Патріка Мелроуза, який виріс у заможній англійській родині, що залежала від правил та установ, підкорили багатьох читачів у всьому світі. Патрік ще змолоду потерпав від алкоголю, наркотиків і життя, яке не мало сенсу, крім грошей. Історія про шлях його становлення, деградації та розвитку. Напрочуд реалістичні, драматичні та потужні книжки. Едвард Сент-Обін гостро й іронічно препарує людські душі, показуючи читачеві не надто приємні людські сторони.



Обкладинка книги "Патрік Мелроуз. Не зважай" / Фото видавництва "Фабула"

Режисер Єдвард Бергер відзняв британсько-американський драматичний мінісеріал "Патрік Мелроуз" з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі. Екранізація роману отримала дві нагороди "Найкращий мінісеріал" та "Найкращий актор".

"Патрік Мелроуз": дивіться трейлер серіалу

"Правила будинку сидру", Джон Ірвінг

Найхарактерніший роман американського письменника та сценариста Джона Ірвінга. Незвичний та багатоплановий сюжет цієї книжки – це зовсім не те, що робить її особливою. Це історія про сироту, якого так і не всиновили. Хлопець, що зростав у притулку поряд з акушером і директором притулку, який потайки робив незаконні аборти. Книжка про робітничих мігрантів, про вірність подружжя, інцест та право на вчинок, про війну і насилля над жінками, про вибір кожного героя у цьому романі, що завжди несе за собою наслідки. Ірвінг з неймовірною чуйністю відтворює кожного свого персонажа.

Обкладинка книги Джона Ірвінга / Фото видавництва "Фабула"

У 1999 році роман "Правила будинку сидру" був екранізований режисером Лассе Галльстремом. У головних ролях фільму "Правила виноробів" зіграли актори Тобі Маґвайр і Шарліз Терон, а сам письменник отримав міжнародну премію Оскар за створення сценарію драматичної стрічки.

"Правила виноробів": дивіться трейлер

До уваги За версією IMDb: 50 документальних фільмів, які варто глянути, щоб зрозуміти Україну

"Ґарет Джонс. Людина, яка забагато знала", Мірослав Влеклий

Біографічна книга польського репортера Мірослава Влеклого про валлійського журналіста Ґарета Джонса. Саме він першим розповів світові шокуючу і болючу правду про Голодомор в Україні. Мірослав відтворив подорожі Ґарета до комуністичної імперії 1930-х років, а також докладно і захопливо розповів драматичну історію його життя і смерті. Джонс один із небагатьох жителів Заходу, хто наважився відкрити реальні факти про становище жителів СРСР. Він на власні очі бачив радянські злочини, смерть від голоду та людоїдство. Після повернення на Захід він розповідає світові правду про "комуністичний рай" та покидає життя за досить загадкових обставин.

Цікаво, що Аґнешка Голланд, яка зрежисирувала стрічку "Ціна правди" про Ґарета Джонса, написала про цю книгу: "Я дуже вдячна за цю книжку. Вона дивовижно доповнила фільм "Ціна правди". Чесна, потужна розповідь".



Обкладинка книги про Ґарета Джонса / Фото з Якабу

"Престиж", Крістофер Пріст

Фантастичний роман британського письменника Крістофера Пріста з елементами містики. Пріст розповідає історію запеклого суперництва двох ілюзіоністів, що підіймає їх на вершину кар'єри, але має безповоротні й жахливі наслідки для наступних поколінь. Це історія фальшивості та зухвалості й чим далі, то більш напруженим стає їх протистояння: унікальність номерів і битва справжніх технологій, що дозволяють телепортувати тіла, а також залучення винахідника Ніколя Тесли. Гострі персонажі, описи трюків, кураж 19-го століття та гостра реалістичність.

Обкладинка книги "Престиж" / Фото видавництва "Фабули"

Режисер Крістофер Нолан відзняв однойменний фільм за романом Пріста. У головних ролях такі зірки Голлівуду, як Скарлетт Йоганссон, Г'ю Джекман, Крістіан Бейл, Девід Бові та Майкл Кейн.

"Престиж": дивіться трейлер

"Води слонам", Сара Груен

Дивовижний, пронизливий сюжет роману від канадської письменниці Сари Груен "Води слонам". На сторінках книжки – драматична історія осиротілого Якова, який був змушений покинути навчання у престижному університеті на початку Великої депресії. Хлопцю пощастило мати хоч якусь роботу. Світ цирку став для нього одночасно порятунком і справжнім пеклом. У книзі – спогади молодості Якова про життя з мандрівним цирком, повним виродків і клоунів, болю і гніву, пристрасті та кохання, жорстокості та людяності. Яків згадує своє знайомство із красунею Марлен, а ще з неслухняною слонихою на ім'я Розі, що додала найбільший сюрприз книзі.



Обкладинка книги "Води слонам" / Фото видавництва "Фабула"

Роман настільки вразив режисера Френсіса Лоуренса, що той відзняв однойменний кінофільм із Робертом Паттінсоном і Різ Візерспун у головних ролях.

"Води слонам": дивіться трейлер

"Дюна", Френк Герберт

Один із шести романів фантастичної саги Френка Герберта. Науково-фантастичний роман за своєю популярністю обігнав навіть "Володаря перснів". Сюжет роману розгортається в далекому майбутньому, у вигаданому всесвіті Галактичної імперії навколо родини Атрідів, які отримали у володіння пустельну планету Арракіс (так звану Дюну). Саме там є унікальна речовина — меланж. Це прянощі, що продовжують життя та підвищують розумові здібності, сили й тільки завдяки їм можливі міжзоряні подорожі. Молодому Полу Артріду, спадкоємцю знатної родини, потрібно зберегти життя та Імперію, а ще назавжди змінити ворожу природу Дюни.



Обкладинка книги "Дюна" 2017 року / Фото з Якабу

За мотивами книг Герберта, режисер Дені Вільнев за сценарієм Еріка Рота, Джона Спайтса і Вільнева створив науково-фантастичний однойменний фільм. Головні ролі зіграли Тімоті Шаламе та Зендея.

"Дюна": дивіться трейлер

"Дім Ґуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і пожадливості", Сара Ґей Форден

Історія про знамениту родину і замовну смерть італійського бізнесмена Мауріціо Ґуччі. Сюжет книжки розгортається напрочуд динамічно і гостро. Сама ж книжка американської журналістки – документальна, проте читається, як художня історія та вважається однією з найкращих у своєму жанрі. Сара Форден поєднала особисту драматичну історію родини Гуччі й розповіла про злети та падіння світового бренду. У книзі є залаштунки високої моди, пристрасна італійська вдача, корпоративні розбрати, що обтяжені замовним вбивством.

Обкладинка книги "Дім Ґуччі" / Фото видавництва "Фабула"

У листопаді минулого року у прокат вийшла однойменна екранізація оскароносного режисера Рідлі Скотта за участю видатних акторів, як-от Джеремі Айронс, Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачіно і Роберт Де Ніро, а також Леді Гаги, яка? на думку кінокритиків? найкраще впоралfся зі своєю роллю Патриції Реджані.

"Дім Ґуччі": дивіться трейлер