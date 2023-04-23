Підготуйтеся до насолоди: 8 крутих серіалів, які не можна пропустити у травні

Уже за кілька тижнів ми зможемо насолодитися десятком нових серіалів, які вийдуть у травні. Цей місяць обіцяє бути дуже багатим на цікаві довгоочікувані проєкти.

Ми традиційно зібрали найцікавіші проєкти, що здатні вразити кожного шанувальника кіно. Літературні екранізації, науково-фантастичні пригоди, детективні історії, драми та комедії – усе це ми зможемо побачити вже зовсім скоро. Не залишайтеся осторонь, відкривайте для себе неймовірний світ нових серіалів.

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8 захопливих серіалів, які вийдуть у травні 2023 року

"Сантехніки Білого дому"

Дата прем’єри: 1 травня

Розповідь про групу оперативників, відомих як "сантехніки Білого дому", які були призначені для виявлення джерел інформації про національну безпеку, що "витікала" за межі офіційних каналів, тепер перетворилась на захопливий трилер. Ці експерти також розробляли плани для відповідних таємних операцій, які могли допомогти адміністрації Річарда Ніксона в розв'язанні складних завдань.

"Сантехніки Білого дому": дивіться трейлер

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти"

Дата прем’єри: 4 травня

У новому серіалі, спінофі "Бріджертонів", глядачі переносяться в альтернативну Великобританію 18 століття, де расова рівність є нормою. Сюжет серіалу розгортається навколо історії кохання короля Георга III та його майбутньої дружини Шарлотти.

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти": дивіться трейлер

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"Таємниця бункера"

Дата прем’єри: 5 травня

В серіалі "Таємниця бункера" дії відбуваються на планеті, де повітря є отруйним і непридатним для життя. Люди змушені були побудувати величезний бункер, щоб захиститись від небезпечного середовища. Його розділено на декілька рівнів, а суспільство стало ієрархічним. Перші мешканці бункера встановили низку законів, яких дотримувалися упродовж багатьох поколінь. Але що станеться, якщо вся система опиниться на межі руйнування? Дізнаєтеся згодом.

"Таємниця бункера": дивіться трейлер

"Цариця Клеопатра"

Дата прем’єри: 10 травня

Скандальний документальний серіал про Клеопатру від продюсерки Джади Пінкетт-Сміт. Проєкт викликав сильну негативну реакцію в Єгипті. Кілька осіб звинуватили авторів стрічки у спробі переписати історію країни, що спричинило обурення всередині країни.

"Цариця Клеопатра": дивіться трейлер

"Лицар у чорному"

Дата прем’єри: 12 травня

У майбутньому планета зазнала жахливих наслідків через загрязнення атмосфери. Один з ключових факторів виживання людства - Лицарі у Чорному, які не просто кур'єри, але й справжні герої, готові ризикувати життям, щоб захистити світ від загроз.

"Лицар у чорному": дивіться трейлер

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"Фубар"

Дата прем’єри: 23 травня

Актор-легенда Арнольд Шварценеггер повертається на екрани в новому супершпигунському серіалі від Netflix. У проєкті "Фубар" він зіграє роль агента ЦРУ, якому доводиться повернутися до роботи, коли його плани на спокійну пенсію стають під загрозою. Цей шпигунський трилер пов’язаний з родиною головного героя, що перетворює його місію на особисту справу.

Режисер серіалу Нік Сантора виріс на фільмах з участю Шварценеггера та написав сценарій "Фубара" з надією, що актор повернеться на екрани саме з цим проєктом. Сам Шварценеггер вважає цю роботу однією з найбезумніших у своїй кар’єрі.

"Фубар": дивіться трейлер

"Платонічний"

Дата прем’єри: 24 травня

Комедійний серіал розповідає про двох колишніх найкращих друзів середнього віку, які знову зустрічаються після тривалого розставання. Їхня відроджена дружба починає жити власним життям, спричиняючи хаос і веселощі в їхньому і без того нестабільному житті. Шанувальників очікує чарівний і цікавий серіал від двох талановитих акторів – Роуз Бірн і Сета Роґена.

Роуз Бірн, Сет Роґен у серіалі "Платонічний" / Apple TV+

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"Американець китайського походження"

Дата прем’єри: 24 травня

За основу майбутнього комедійного телесеріалу був взятий графічний роман Джина Луєна Янга з однойменною назвою. Серіал розповість історію студента-іммігранта з Китаю, чий життєвий шлях драматично змінюється після знайомства з іншим учнем. Головний герой стає учасником війни богів китайської міфології, що повністю перевертає його життя.

"Американець китайського походження": дивіться трейлер