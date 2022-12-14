8 найпопулярніших фільмів Netflix, які варто завантажити на час блекауту

Перед ймовірним блекаутом варто не тільки зарядити всі пристрої, запастися водою та їжею, а й подбати про свій моральний стан. Щоб вільний вечір від роботи пройшов більш атмосферно та комфортно, можете обрати зі списку Netflix цікавий фільм, завантажити його, а потім переглянути будь-де і будь-коли.

Netflix оновив списки найрейтинговіших фільмів та серіалів. Отож, якщо не знаєте, який фільм обрати на вечір – пропонуємо щось із цієї добірки.

До слова Найпопулярніші фільми 2022 року, про які говорив увесь світ

Найпопулярніші фільми Netflix для вечора

Найбільшою популярністю за період з 5 по 11 грудня користувався романтичний фільм за мотивами однойменного роману Девіда Герберта Лоуренса "Коханець леді Чаттерлей". У синопсисі йдеться про те, як нещаслива у шлюбі леді Чаттерлей зав’язує бурхливий роман і закохується до безтями в лісничого заміського маєтку її чоловіка.

"Коханець леді Чаттерлей": дивіться трейлер онлайн

Щоби мати змогу переглянути фільм Netflix без інтернету, вам потрібно завантажити на пристрій. Як це зробити – читайте інструкцію

Інші популярні фільми Netflix, які варто переглянути

" Піноккіо Ґільєрмо дель Торо " – у цьому приголомшливому музичному мультфільмі оскароносний кінорежисер Ґільєрмо дель Торо представляє нову версію класичної історії дерев’яної ляльки, яка оживає.

" – у цьому приголомшливому музичному мультфільмі оскароносний кінорежисер Ґільєрмо дель Торо представляє нову версію класичної історії дерев’яної ляльки, яка оживає. " Швидкісний поїзд " – ефектний екшн за сюжетом якого група найманих вбивць опиняються в одному поїзді з однією і тією ж самою місією. Тож щоб досягти успіху, їм доведеться зупинити один одного. Головні ролі зіграли Бред Пітт, Сандра Буллок та Аарон Тейлор-Джонсон.

" – ефектний екшн за сюжетом якого група найманих вбивць опиняються в одному поїзді з однією і тією ж самою місією. Тож щоб досягти успіху, їм доведеться зупинити один одного. Головні ролі зіграли Бред Пітт, Сандра Буллок та Аарон Тейлор-Джонсон. " Плавчині " – драма, у якій дві молоді сестри вирушають у ризиковану подорож, героїчно використовуючи своє серце і свої навички плавання.

" – драма, у якій дві молоді сестри вирушають у ризиковану подорож, героїчно використовуючи своє серце і свої навички плавання. "Щоденник Ноель" – душевна мелодрама, у якій між Джастіном Гартлі та Барретт Досс спалахує іскра. На основі бестселера Річарда Пола Еванса.

"Щоденник Ноель": дивіться трейлер

Цікаво 11 крутих фільмів та серіалів на вечір, коли є світло

" Маревокрай " – епічне пригодницьке фентезі від режисера фільму "Голодні ігри: У вогні". У ролях: Джейсон Момоа та Марлоу Барклі.

" – епічне пригодницьке фентезі від режисера фільму "Голодні ігри: У вогні". У ролях: Джейсон Момоа та Марлоу Барклі. " Різдвяне диво для Дейзі " – за сюжетом, дизайнер інтер'єрів Вітні отримує святковий сюрприз, коли її новий клієнт виявляється її колишнім, чия дочка мріє про матір на це Різдво.

" – за сюжетом, дизайнер інтер'єрів Вітні отримує святковий сюрприз, коли її новий клієнт виявляється її колишнім, чия дочка мріє про матір на це Різдво. "Троль" – фантастичний бойовик від Роара Утгауґа ("Розкрадачка гробниць: Лара Крофт"), у якому зіграла Іне Марі Вільман.Вибух у норвезьких горах пробуджує стародавнього троля. Безстрашна палеонтологиня за дорученням уряду має зупинити його, доки він не спричинив смертоносний хаос.

"Троль": дивіться трейлер фільму