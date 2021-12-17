Адаптувати мої книги – непросто: Сапковський поділився враженнями від другого сезону "Відьмака"
Джерело:твітер The Witcher
Серіал "Відьмак", знятий у середньовічній стилістиці, заснований на фентезійній сазі Анджея Сапковського. Польський автор вже переглянув другий сезон і зауважив, що подивився його з великим задоволенням.
У другому сезоні Ґеральту судилось вирушити до фортеці відьмаків у компанії принцеси Цірі. Нещодавно ми побачили у ролику, як їй складно дається вправа з маятником. За її тренуванням спостерігали два відьмаки: Ламберт (Пол Бульйон) і Койон (Ясен Атор).
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Прем'єра другого сезону "Відьмака" відбудеться сьогодні, 17 грудня. Анджей Сапковський залишив свій відгук у твітері.
Вітаю Лорен і її команду з відмінною роботою. Адаптувати мої книги - непросте завдання. Я дивився з величезним задоволенням і сподіваюся на ще більш епічний третій сезон,
– наголосив письменник.
Нові епізоди "Відьмака" – це пряме продовження історії першого сезону. Геральд та Цирі, що зустрілися у фіналі попереднього сезону, відправляються у Відьмачу фортецю Каер Морхен, яку нам покажуть вперше. На них чекають нові захопливі пригоди.
Назви епізодів другого сезону
- Епізод 1 – A Grain of Truth ("Зерно істини");
- Епізод 2 – Kaer Morhen ("Каер Морхен");
- Епізод 3 – What Is Lost ("Що втрачено");
- Епізод 4 – Redanian Intelligence ("Реданска розвідка");
- Епізод 5 – Turn Your Back ("Повернись спиною");
- Епізод 6 – Dear Friend ("Близький друг");
- Епізод 7 – Voleth Meir ("Волет Мейр");
- Епізод 8 – (назва останнього епізоду наразі невідома).