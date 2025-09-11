Про це режисер розповів у програмі "По хатах", яку веде Оксана Кучма, передає Кіно 24. Як виглядає квартира Ахтема Сеітаблаєва – дивіться у матеріалі.

Як виглядає квартира Ахтема Сеітаблаєва?

Ахтем Сеітаблаєв не має власного житла. Він зізнався, що орендував квартиру на 11-му поверсі незадовго до початку повномасштабної війни. Його помешкання вартує 20 тисяч гривень на місяць.

Режисер каже, що для нього найосновнішим було те, аби квартира була для нього комфортною та аби розташування було недалеко від його роботи.

Ахтем Сеітаблаєв показав свою квартиру: дивіться відео онлайн

Сеітаблаєв каже, що йому вдається доглядати за домом самотужки, тож не доводиться користуватись послугами клінінгової компанії. Ось, який вигляд має оселя Ахтема Сеітаблаєва:

Ванна кімната



Ванна кімната Ахтема Сеітаблаєва / Фото Радіо Люкс

Гардероб



Гардеробна кімната Ахтема Сеітаблаєва / Фото Радіо Люкс

Спальня



Спальня Ахтема Сеітаблаєва / Фото Радіо Люкс

Кухня



Кухня Ахтема Сеітаблаєва / Фото Радіо Люкс

Вітальня



Вітальня Ахтема Сеітаблаєва / Фото Радіо Люкс

Коридор



Коридор Ахтема Сеітаблаєва / Фото Радіо Люкс

Чим зараз займається Ахтем Сеітаблаєв?

Ахтем Сеітаблаєв відомий українському глядачеві не лише, як актор та режисер, а і як людина з дуже чіткою проукраїнською позицією.

Він є військовим і проходить службу в управлінні комунікації штабу Командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Ахтем є художнім керівником підрозділу "ТРО Медіа".

