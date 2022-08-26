Актор Стороженко, якого поранили на війні, вдруге стане батьком

Український актор Віктор Стороженко, який нещодавно ледь не втратив око на війні, поділився радісною звісткою. Його сім’я чекає на появу другої дитини.

За три дні до повномасштабного вторгнення він дізнався, що вдруге стане батьком. Попри найяскравіші емоції, актор був розлючений, адже почалася війна. Далі Віктор вивіз сім’ю у безпечне місце.

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Віктор Стороженко про те, коли дізнався, що стане батьком вдруге

За три дні до цього ранку (24 лютого, – 24 канал) ми дізналися з дружиною, що вона вагітна. В нас є ще син – два рочки (велика пауза). І ось коли мене питають, як я пішов на війну… Як? Я нікуди не пішов, я був дома. Війна сама до мене прийшла,

– поділився актор.



Віктор Стороженко з дружиною / Фото з інстаграму актора

Спочатку війни Віктор відчував лють. "Спочатку вивіз сім'ю з країни. Потім ще десь тиждень побув у друзів, у підвалі. Думав весь цей час. Зателефонував у військкомат, а вони кажуть: "Нє, з "білим квитком" не беремо". Побачив, що знайомі актори, з якими перетинався в антрепризах, пішли в добровольчий батальйон "Свобода". Написав, приїхав, мене взяли. Почав тренуватися", – згадав Віктор, який уже через тиждень навчань потрапив у свій перший стрілецький бій.

Режисерський дебют

Відомо також, що перед війною Віктор планував випустити у світ свій режисерський дебют виставу "Косметика ворога" за книгою Амелі Нотомб. Проте війна змінила плани. А одразу після прем’єри, мав піти працювати в IT.

На 25 лютого у мене був запланований дебют як режисера. Мав випустити прем'єру вистави "Косметика ворога" за книгою Амелі Нотомб. Декорації шикарні були, ми все класно зробили. Історія така, що на той час я хотів йти з професії. Одразу після прем'єри мав нести документи у Fozzy Group та працювати в IT,

– згадав він.

"Я непогано програмую, а там були великі гроші, шикарні умови. І ось 24 лютого я прокидаюся у себе на Нивках від вибухів", – доповнив актор.

Нагадаємо, український актор Віктор Стороженко, батько якого африканець, опинився на війні 24 лютого, абсолютно без військового досвіду, пішов добровольцем в "Легіон Свободи". Там Віктор здобув досвід вуличних боїв у Сєвєродонецьку та 10 серпня був поранений під час надважкої артилерійської битви в Зайцевому.