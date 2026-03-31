Кіно Кінодобірки Не лише Ліза Василенко: хто з акторів популярного українського серіалу "Школа" виїхав з України
31 березня, 15:36
Ольга Паньків
Основні тези
  • Декілька акторів серіалу "Школа" виїхали з України, зокрема до Росії та інших країн.
  • Серед тих, хто залишився в Україні – Анна Трінчер, Ірина Кудашова, Богдан Осадчук, Богдан Буше, Маша Кондратенко та Олеся Романова.

Мабуть, усі пам'ятають популярний український підлітковий серіал "Школа", прем'єра якого відбулися у 2018 та 2019 роках. У стрічці зіграли молоді актори, на яких раптово звалилася шалена популярність – і кожен із них пережив її по-своєму.

Хтось продовжив розвивати акторську кар'єру, як, наприклад, Ірина Кудашова, а хтось обрав інший шлях – зайнявся блогінгом або виїхав за кордон, зокрема до Росії чи інших країн. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто з акторів серіалу "Школа" залишив Україну та яку громадянську позицію вони займають сьогодні.

Хто з акторів серіалу "Школа" виїхав з України?

Ліза Василенко 

Ліза Василенко – одна з головних акторок серіалу "Школа". Після того, як на неї звалилася шалена популярність, вона виїхала до Росії. Там акторка дала скандальні коментарі на YouTube-каналі "Пушка", зокрема заявила, що життя в Україні нібито гірше, ніж у Росії. Також вона говорила, що тема патріотизму її не цікавить, і тому ігнорувала критику з боку українців. 

Після початку повномасштабної війни Василенко нібито розкаялася та перепросила за свої слова. Однак згодом вона виїхала з Росії й продовжила взаємодіяти з російським контентом, зокрема публікувала відео в TikTok із російською музикою. 

Тож складно однозначно сказати, чи були її вибачення щирими. Наразі Ліза Василенко, судячи з публікацій у соцмережах, перебуває в Лондоні.

Данило Черкас 

Данило Черкас – ще один актор серіалу "Школа", який опинився в центрі скандалу. Спочатку він публічно підтримував Україну, однак згодом змінив свою позицію. Актор знявся в російському проєкті, прем'єра якого запланована на 2026 рік, де виконав одну з головних ролей. 

Попри проукраїнські заяви на початку повномасштабного вторгнення, з часом Черкас видалив відповідні публікації та фактично став на бік країни-агресора. Це викликало хвилю обурення серед українських глядачів.

Костянтин Чорнокрилюк 

Костянтин Чорнокрилюк – ще один актор серіалу "Школа". Також він зіграв одного з близнюків у популярному серіалі "Свати". Наразі проживає та навчається за кордоном. Актор нечасто ділиться подробицями свого особистого життя в соцмережах, однак іноді публікує нові фото. 

Помітно, що з часу прем'єри серіалу "Школа" він значно змінився. Судячи з його соцмереж, зараз Костянтин перебуває в Торонто.

Олександр Петренко

Олександр Петренко був одним із найпопулярніших акторів серіалу "Школа", де зіграв роль Паші Самойлова. Хоча на той момент актор уже давно не був школярем, йому вдалося переконливо втілити цей образ. У 2021 році Олександр одружився з моделлю Ангеліною Пірцхалаві, і разом пара проживала в Лос-Анджелесі. Саме туди актор переїхав ще до початку повномасштабної війни. 

На початку вторгнення Олександр намагався достукатися до росіян, однак згодом зрозумів, що це марно. Нині він переважно веде свої соцмережі англійською мовою, працює за кордоном, поширює благодійні збори, а також активно знімається в рекламі, фотосесіях та інших проєктах.

Хто з акторів серіалу "Школа" зараз живе в Україні?

Попри те, що багато акторів "Школи" виїхали закордон. Однак є й ті, які зараз живуть та будуть свою кар'єру в Україні. Серед них:

  • Анна Трінчер
  • Ірина Кудашова
  • Богдан Осадчук
  • Богдан Буше
  • Маша Кондратенко
  • Олеся Романова та інші.