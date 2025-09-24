І хоча з моменту виходу пройшло вже 5 років, однак українці залюбки переглядають стрічку знову і знову. У матеріалі Кіно 24 покажемо, як зараз виглядають актори цієї культової кінокартини.

Як зараз виглядають актори серіалу "Спіймати Кайдаша"?

Антоніна Хижняк

Антоніна Хижняк, яка нещодавно стала Заслуженою артисткою України, зіграла роль сварливої Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша". Кар'єра акторки стрімко пішла вгору після цього кінопроєкту.

Ось як Антоніна виглядає зараз:

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк, якого зовсім скоро ми побачимо на екранах у шоу "Холостяк", зіграв роль Карпа у серіалі "Спіймати Кайдаша". Цей кінопроєкт також дуже позитивно вплинув на його кар'єру. І сьогодні Тарас є одним із найпопулярніших українських акторів. Ось як він виглядає зараз:

Григорій Бакланов

Григорій Бакланов також зіграв головну роль у серіалі "Спіймати Кайдаша". Актор втілив персонажа, на ім'я Лаврін. Зараз Бакланов неабияк змінився та став одним із найсексуальніших українських акторів. Дивіться, як він виглядає сьогодні:

Дарина Федина

Для цієї акторки роль у серіалі "Спіймати Кайдаша" була дебютною. Втім Дарині Федині на відмінно вдалося втілити роль ніжної Мелашки. Наразі акторка більше працює у театрі, а також активно допомагає Збройним силам України. Ось як вона виглядає сьогодні:

Мабуть, немає людини, який не полюбився серіал "Спіймати Кайдаша". Якщо ви досі його не бачили, то це терміново потрібно виправляти!