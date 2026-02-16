І роки їм не перешкода: актори, які цього року святкуватимуть 60-й день народження
- У 2026 році 60-й день народження святкуватимуть: Голлі Беррі, Сальма Гаєк, Адам Сендлер, Гелена Бонем Картер і Девід Швіммер.
- Кілліан Мерфі, Бенедикт Камбербетч і Раян Рейнольдс відзначатимуть 50-річчя.
Як виявилось, 2026 рік дуже багатий на ювілеї серед зірок. Багатьом із відомих людей виповнюються круглі дати.
Тому, щоб не пропустити важливий день улюблених акторів, 24 Канал розповість кого і коли можна буде привітати.
Актори, яким виповниться 60 років
Голлі Беррі
День народження: 14 серпня
- Стала першою афроамериканкою, яка отримала Оскар за найкращу жіночу роль у фільмі Monster's Ball.
- У молодості їй діагностували діабет першого типу.
- Була однією з ключових учасниць команди Людей Ікс, яка могла керувати погодою. Її називали Шторм. Голлі зіграла в оригінальній трилогії, а у приквелах зіграла інша акторка.
Сальма Гаєк
День народження: 2 вересня
- У 23 роки, коли переїхала до США, зовсім не знала англійської. Та це не завадило їй пробитись у Голлівуд.
- Стала першою мексиканкою, яку номінували на Оскар за роль у фільмі "Фріда".
- Має діагностовану дислексію – неврологічна особливість, яка спричиняє труднощі з читанням, письмом тощо.
Адам Сендлер
День народження: 9 вересня
- Полюбляє часто знімати у фільмах своїх друзів.
- Любить приходити на серйозні заходи у буденному одязі.
- Вважається одним з найуспішніших акторів Netflix.
Гелена Бонем Картер
День народження: 26 травня
- Є нащадком аристократичної британської родини.
- Її називають "королевою готичного шику" через стиль одягу.
- Часто грає ексцентричних персонажів.
Девід Швіммер
День народження: 2 листопада
- Світову популярність здобув саме завдяки Россу у серіалі "Друзі".
- Дуже сильно відрізняється від свого героя, адже у житті він дуже спокійний та стриманий.
- Сьогодні працює у сфері боротьби з сексуальними домаганнями та підтримує відповідні ініціативи.
Кому з акторів виповниться 50 років?
Кілліан Мерфі святкуватиме ювілей 25 травня. Цікаво, що актор принципово живе в Ірландії й не хоче переїздити до Голлівуду.
Бенедикт Камбербетч також виходить до списку ювілярів. Актор святкуватиме день народження 19 липня.
Раян Рейнольдс, відомий роллю Дедпула, також у списку 50-річних. Актор відзначатиме цей день 23 жовтня.