Алек Болдвін звинуватив сім’ю Гатчінс: "Вводить слідство в оману", і закликав відхилити позов

Американський актор Алек Болдвін, від пострілу якого загинула українка Галина Гатчінс, закликав відхилити позов, який подала сім’я операторки. Трагедія сталася 21 жовтня 2021 року. Болдвіну загрожує 18 місяців ув’язнення.

Найближчі родичі українки Галини Гатчінс подали позов до суду на актора. Сестра Світлана та мати Ольга Соловей хочуть відшкодування збитків, аргументуючи, що втрата Галини дуже вплинула на їхнє теперішнє життя в умовах війни.

Дивіться також У справі про вбивство на зйомках Галини Гатчінс винесли перший вирок: хто його отримав

Алек Болдвін закликав відхилити позов у справі Гатчінс

За словами адвокатки родини Гатчінс Глорії Оллред, Галина "не дозволила б родичам залишатися в країні, якби вона була жива", і "могла б перевезти їх до США". Відомо, що родичі загиблої Галини Гатчінс зараз проживають в Київські області. Мати працює медсестрою у відділенні невідкладної допомоги та допомагає пораненим військовим. Разом з чоловіком та донькою звернулися з проханням фінансово компенсувати їм збитки за недбалість і навмисне заподіяння емоційного стресу.

Алек Болдвін не спішить виплачувати кошти й говорить, що сім’я "вводить слідство в оману", адже їхня єдина мета – це нібито отримання грошової компенсації.

Адвокат актора також стверджує, що сім’я Галини не спілкувалася з нею настільки близько: "Втрата доньки та сестри, безумовно, болюча за будь-яких обставин. Однак, позивачі знаходилися на відстані від Галини фізично, фінансово та емоційно протягом багатьох років до її смерті. У них немає реальних підстав для позову проти відповідачів. Ця дія вводить слідство в оману".

Останні новини у справі про загибель операторки Галини Гатчінс

31 січня Алека Болдвіна офіційно звинуватили у ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчінс. Трагедія сталася під час зйомок вестерну "Іржа". Звинувачення у ненавмисному вбивстві висунули за двома пунктами: 18 місяців ув'язнення та штраф у розмірі 5 тисяч доларів та 5 років ув'язнення. Пізніше акторові значно скоротили можливий термін ув'язнення. Прокурори пом’якшили звинувачення – тепер Болдвіну загрожує 18 місяців ув'язнення, якщо провину доведуть.

До того ж 1 квітня американський суддя ухвалив перший вирок: до 6 місяців умовного терміну засудили помічника режисера Девіда Холлса.