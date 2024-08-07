Сцену змінив на фронт: фільмографія Андрія Валенського, який зазнав поранення на фронті
Відомий український актор театру та кіно долучився до лав ЗСУ. Нещодавно стало відомо, що Валенський зазнав серйозних поранень під час ведення бойових дій між Кліщіївкою та Іванівським у Донецькій області.
Андрій Валенський у цивільному житті працював у театрі імені Тараса Шевченка у Харкові, театрі імені Лесі Українки й у театрі драми та комедії на Лівому березі Дніпра у Києві. За час акторської кар'єри знявся у низці серіалів і фільмів, які зробили його впізнаваним для публіки. У яких кінокартинах знімався український захисник, читайте в матеріалі Кіно 24.
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Валенський здебільшого знімався у серіалах, як актор другого плану. Але навіть ці ролі не залишились прохідними у його кар'єрі. З 2003 року Андрій почав з'являтись на телеекранах. Дехто може пам'ятати актора із серіалів і фільмів, які були популярні у 2000-х роках:
- "Овод" (2003);
- "Сьоме небо" (2005);
- "Золоті хлопці" (2005);
- "Сам у новорічну ніч" (2006);
- "Фабрика щастя" (2007);
- "Єфросинія" (2010);
- "Доярка з Хацапетівки – 3" (2011).
Але от актором першого плану Валеньский знявся у двох телефільмах: "Ґудзики" (2008) й "Тапер" (2012).
Про справжню славу можна говорити завдяки ролям у популярних українських серіалах, які давно прикули до себе погляди телеглядачів. Серед них:
- "Пес" (2015);
- "На лінії життя" (2016);
- "Поганий хороший коп" (2016);
- "Той, хто не спить" (2107);
- "Розтин покаже" (2018);
- "Слуга народу. Вибір" (2019);
- "Гарячий" (2022) та багато інших.
Нагадаємо, що Андрій Валенський долучився до Збройних сил України у 2023 році. За інформацією друзів, актор зазнав черепно-мозкової травми, контузії, множинних переломів та опіків. Зараз він перебуває у Києві та потребує низки операцій і реабілітації.