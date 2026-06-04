4 фільми з неперевершеною Анджеліною Джолі, яка підтримує Україну

4 червня день народження святкує неперевершена Анджеліна Джолі. Українці обожнюють голлівудську акторку не лише через її ролі, але й через активну підтримку України. Під час російського повномасштабного вторгнення знаменитість приїжджала до Львова, Херсона та Миколаєва.

За свою кар'єру Джолі знялась у багатьох фільмах. У матеріалі 24 Каналу читайте про деякі з них.

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Які фільми з Анджеліною Джолі подивитися?

"Кутюр" (2026)

Рейтинг IMDb: 5.7/10

Сюжет розгортається навколо трьох жінок, чиї долі перетинаються під час Тижня моди у Парижі. Максін – відома режисерка, яка дізнається про важку хворобу; Ада – модель із Північного Судану, очікування якої про світ високої моди не справдились; Анжель – візажистка, яка звикла працювати за лаштунками.

"Кутюр": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джіа" (1998)

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Це біографічна драма про американську топмодель Джію Каранджі. З 17 років дівчина працювала в закладі свого батька, аж поки не погодилась спробувати себе в ролі фотомоделі.

Перша фотосесія Джії була доволі скандальною, проте зробила її відомою. Вона стикалася з засудженням через стосунки з фотографкою Ліндою. У 26 років модель помирає від СНІДу.

"Джіа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Перерване життя" (1999)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Події відбуваються наприкінці 1960-х років. Це історія про Сюзанну Кейсен, яка потрапила до психіатричної лікарні для проблемних молодих жінок, де зустрічається зі спокусливою та небезпечною Лізою.

"Перерване життя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Підміна" (2008)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Лос-Анджелес, 1928 рік. Матір-одиночка Крістін Коллінз повертається додому і бачить, що її син Волтер зник. Через п'ять місяців в Іллінойсі знаходять хлопчика, але виявляється, що це не її син. Влада не вірить жінці, а її союзником стає священник, який може викрити корупцію в поліцейському департаменті та уряді Лос-Анджелеса.

"Підміна": дивіться онлайн трейлер фільму

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