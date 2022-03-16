У своїй сторінці в інстаграмі зірка опублікувала пост, в якому зазначила, що "без припинення війни діти заплатять найвищу ціну – травмами, втраченим дитинством і розбитим життям". Вона також прикріпила фото постраждалих.

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Поряд із мільйонами людей, які втекли за межі України, близько 2 мільйонів людей переміщені всередині своєї країни, багато з них опинилися в пастці бойових дій, позбавлені доступу до допомоги та перебувають у прямій фізичній небезпеці. Без припинення війни діти заплатять найвищу ціну – травмами, втраченим дитинством і розбитим життям,

– написала Джолі.



Фото пораненого 13-річного хлопчика з мамою / Скриншот з інстаграму Джолі