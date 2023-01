Про це на своїй сторінці у твітері повідомила виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух. За її словами, російська машина пропаганди працює на повну.

Apple TV показує пропагандистський фільм "Ополченочка"

На Apple TV в списку фільмів до перегляду знайшли пропагандистський фільм "Ополченочка". Його зняли російські пропагандисти у 2018 році на території окупованої Луганщини.

Ще один доказ того, що російська машина пропаганди працює на повну і боротьбу на культурному фронті нам не можна припиняти ні на хвилину. Apple TV, have you heard anything about Russian invasion of Ukraine?,

– зазначила Анна Мачух.

Крім цього на це звернула увагу й українська стендаперка Ірина Гіль. Вона написала: "Apple та AppleTV вирішили розмістити на своїй платформі пропагандистське російське телешоу про "повстанців Донбасу", яке прославляє воєнні злочини російської армії, визнаної в ЄС терористичною організацією. Наступні відео будуть ІДІЛу? Будь ласка, поясніть".

Стрічка доступна Росії, Білорусі, Туркменістану, Таджикистану, Молдови, Вірменії та Азербайджану. В Україні картина недоступна.