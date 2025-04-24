Зірка "Просто Надії" назвав ім'я колеги, з яким некомфортно працювати: "Є чорний список акторів"

Артемій Єгоров – відомий український актор, зірка серіалу "Просто Надія", "Жіночий лікар. Нове життя" та фільму "Песики". Він зізнався, що має власний "чорний список" акторів, із якими йому некомфортно працювати.

За словами Артемія, із цими артистами йому важко знайти контакт на знімальному майданчику. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на шоу "На барі".

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Артемій Єгоров зізнався, з ким йому некомфортно працювати на знімальному майданчику

Артемій Єгоров зізнався, що у нього є певний список акторів, із якими некомфортно на знімальному майданчику. За його словами, здебільшого це чоловіки.

В мене є цілий перелік акторів, з якими мені не подобається, але важко сказати це вголос. Можна сказати про якихось там москалів, з якими я знімався, але то нецікаво. Та є чорний список акторів, з якими неприємно, ми не вібруємо однаково... Здебільшого це чоловіки",

– наголосив Артемій в шоу "На барі".

"На барі": дивіться онлайн відео

Актор каже, що йому важко було знайти спільну мову із Дмитром Совою. За його словами, їм просто не вдалося встановити дружній контакт. Актори працювали разом у серіалі "Карпатський Рейнджер". Актор зазначив, що не вважає свого колегу найнеприємнішим на майданчику, просто їм не вдалося знайти спільну мову під час зйомок.