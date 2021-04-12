Червона доріжка премії BAFTA-2021: які актори завітали на церемонію

Джерело:Just Jared
Попри карантинні обмеження у Лондоні таки вирішили провести урочисту церемонію BAFTA-2021. Та порушувати правила ВООЗ організатори премії не мали наміру, відтак не всі актори стали запрошеними гостями заходу.
Церемонія нагородження BAFTA-2021 відгриміла у неділю, 11 квітня. Поступово до Albert Hall, що у Лондоні, з'їжджалися знамениті актриси і актори. Серед запрошених гостей вечора – зірка "Бріджертонів" Фібі Дайневор, Г'ю Грант з дружиною Анною Елізабет Ебершайн, Пріянка Чопра з Ніком Джонасом, голлівудський Локі Том Гіддлстон та інші. Окрім цього, чимало представників Голлівуду долучились до трансляції дистанційно.
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Кожен з акторів продемонстрував неймовірний стиль на BAFTA-2021. Як це було – дивіться у фотодобірці.
Незадовго до старту BAFTA-2021 Пріянка Чопра опублікувала розкішні фото у сукні Рональда ван дер Кемпа. Однак виявилось, що це вбрання вона приберегла для вечора, а от на червоній доріжці актриса вирішила красуватись у стильному костюмі.
Образ Пріянки Чопри складався з білих штанів і яскравого жакета, вбраного на голе тіло. Тому всі фотографи, як і гості церемонії, могли побачити не тільки струнку фігуру красуні.
Водночас її чоловік – музикант Нік Джонас – надав перевагу класичному костюму із двоборним піджаком та метеликом.
Не оминув події і зірка Marvel Том Гіддлстон. Він підібрав для цього виходу елегантний костюм від Ralph Lauren.
Актриса Фібі Дайневор, відома за роллю Дафни у серіалі "Бріджертони", красувалась перед камерами у розкішній чорній сукні на одне плече. Вечірнє вбрання дівчина підібрала з колекції Louis Vuitton.
Звернулась до дизайнерів Louis Vuitton і Синтія Еріво. Для неї модельєри підготували особливу коктельну сукню, розшиту паєтками. Босоніжки на підборах довершили образ актриси.
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Відзначилась ефектним виходом актриса Гугу Мбата-Роу. Дівчина добре відома глядачам за серіалом "Ранкове шоу". На церемонії BAFTA-2021 вона виблискувала у приталеній сукні.
Актриси Ешлінг Беа і Сьюзен Вокома вирішили пожартувати з карантинних правил, позуючи одна біля одної на відстані руки.
У сукні Versace до церемонії BAFTA-2021 долучилась актриса Ванесса Кірбі. За роль у "Фрагменти жінки" вона претендує на престижну нагороду.
Водночас актриса Анна Кендрік обрала розкішне вбрання від дизайнерського бренду Zuhair Murad.
Знаменитий Педро Паскаль, добре відомий глядачам за "Диво-жінкою 1984", підібрав елегантне вбрання від Prada.
Віртуально завітала на урочисту подію і Рене Зеллвегер. Ця голлівудська красуня обрала для особливого виходу приталену сукню Armani, вразивши всіх елегантністю свого образу.
Розшиту вечірню сукню від Armani приміряла зірка Марія Бакалова. Актрису називають однією з найперспективніших у Голлівуді після її трімфу в "Бораті 2".
Стильну елегантність продемонструвала актриса Роуз Бірн. На BAFTA-2021 вона засвітилась у класичному штанному костюмі, який ще довго буде в тренді.