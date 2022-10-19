Бакланов зі "Спіймати Кайдаша" чесно зізнався, як йому працюється з дружиною-акторкою

До повномасштабної війни у Григорія Бакланова та Анастасії Цимбалару був шалений графік, вони навіть одружувалися в єдиний спільний вихідний за все літо. Тож дуже раділи, коли у проєктах працювали разом. Спільна робота нібито лише зміцнює їхні стосунки.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу зіркове подружжя Григорія Бакланова та Анастасії Цимбалару вперше прокоментувало, як їм працюється в кадрі разом. Хоч у них різні підходи до роботи, цей процес приносить закоханим лише задоволення.

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Першою спільною роботою Григорія та Анастасії був серіал "Ворожка".

"Там ми не грали пару, наші персонажі просто були колегами. Це був цікавий досвід, ми побачили хто як працює, мали змогу підтримувати одне одного, щось підказувати. Хоча ми сім'я, але маємо дуже різні підходи і ставлення до роботи", – поділилася Цимбалару.

У "Ворожці" було комфортно. Подобається, що у спільних проєктах вдається частіше бачитися,

– зізнався Григорій Бакланов.

Тоді як закохану пару подружжя зіграло в серіалі "Провина кохання", і це нібито далося їм легко й просто. "Ми могли попередньо не домовлятися про те, як вести сцени. Ми вже знали, про що нам грати", – зауважив актор.

Як зберегли стосунки при шаленому графіку

До російського вторгнення як Григорій Бакланов, так і Анастасія Цимбалару знімалися в кількох проєктах одночасно, тож бачилися рідко. Однак, як зізнається акторка, використовували будь-яку можливість провести час разом – приїжджали одне до одного на майданчик, щоб погодувати й підтримати, мандрували Україною.

"Минуле літо взагалі було скажене. У Гриші були два паралельні проєкти – в Чорноморську та в Києві. А я мала одночасно кілька проєктів у Києві. Бувало так, що після зміни в Києві сідала на літак в Одесу, він мене зустрічав в аеропорту і тоді ми разом їхали в Чорноморськ. Вранці їхали на знімальний майданчик, кілька годин проводили разом, а ввечері я автобусом поверталася до Києва на зйомки. Ми використовували кожну можливість побути удвох", – пригадала Анастасія Цимбалару й зізналася, що зараз ця біганина здається їй абсурдною.

Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару / Фото Уляни Журби, 24 канал