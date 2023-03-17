Це перша спроба зірки продемонструвати свої акторські здібності глядачам, окрім ролі співачки. Її персонажку зватимуть Єва, передає 24 Канал.

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Біллі Айліш несподівано дебютувала як акторка

На інстаграм-сторінці співачки з’явився короткий ролик, в якому Єва запитує головну акторку Домінік Фішбек ("Покажіть мені героя", "Двійка", "Юда і чорний Месія"), чи заподіяла вона комусь біль. Після її чіткої відповіді, Єва відповідає: "Дуже добре".

Біллі Айліш зіграла в серіалі "Рій": дивіться відео

Кількість епізодів

Відомо, що проєкт Рій складається з 7 епізодів, і його створенням займалися Дональд Гловер (This Is America й Атланта") і Джанін Наберс ("Вартові"):

1 серія – Stung;

2 серія – Honey;

3 серія – Taste;

4 серія – Running Scared;

5 серія – Girl, Bye;

6 серія – Fallin’ Through the Cracks;

7 серія – Only God Makes Happy Endings.

Акторський склад

Окрім Айліш та Фішбек, в серіали знялися:

Хлоя Бейлі;

Періс Джексон;

Дамсон Ідріс та інші.

Біллі Айліш / Фото з інстаграму зірки

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Сюжет фільму "Рій"

Серіал Swarm розповідає історію молодої афроамериканки на ім'я Дре, яка захоплюється попіконкою Ні'джою, що дуже нагадує за стилем та естетикою американську співачку Бейонсе. Ні'джа має фанатську базу, яку називають "Рій". Згодом, захоплення Дре перетворюється на нездорову одержимість, яка змушує її здійснювати темні та небезпечні вчинки.

Прем’єра серіалу "Рій" відбулася на кінофестивалі South by Southwest 10 березня 2023 року. Як Біллі Айліш виглядає у цьому проєкті – дізнаємося зовсім скоро. Прем’єра на Amazon відбудеться сьогодні, 17 березня.