Коли прем'єра 5-го сезону "Бріджертонів" на Netflix, який вже наробив галасу у мережі

У січні та лютому 2026 року відбулася прем'єра четвертого сезону серіалу "Бріджертони". Щойно прихильники встигли оговтатися від подій історії кохання Бенедикта Бріджертона та Софі Бек, як творці вже почали дивувати новими планами.

Зокрема, раніше стало відомо, що п'ятий сезон "Бріджертонів" зосередиться на новій історії кохання Франчески Стерлінг. А тепер з'явилася інформація про те, коли може відбутися його прем'єра, повідомляє видання Tudum від Netflix.

Дивіться також Обрав свідому позицію ще 12 років тому: де зараз та чи воює український режисер Ахтем Сеітаблаєв

Коли прем'єра 5-го сезону "Бріджертонів"?

Прем'єра п'ятого сезону серіалу "Бріджертони" на Netflix запланована на 2027 рік. Наразі головна контент-директорка сервісу повідомила, що зйомки нових епізодів уже тривають в околицях Лондона. Про старт знімань також писали на інстаграм-сторінці серіалу.

Хоча точних дат прем'єри поки немає, прихильники можуть бути впевнені, що нова історія вже перебуває на стадії створення.

У центрі сюжету цього разу – Франческа Стерлінг та Мікаела Стерлінг.

Що відомо про сюжет 5-го сезону?

Франческа та Мікаела пережили втрату Джона в попередньому сезоні: його життя трагічно обірвалося. Це сталося всього через кілька місяців після одруження Франчески з коханим. Мікаела ж є сестрою Джона, який і познайомив їх.

Сюжетна лінія стосунків Франчески та Мікаели, ймовірно, стане центральною у новому сезоні.

Також уже відомо, що в новому сезоні з'являться нові актори: