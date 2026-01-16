Якими були попередні сезони культового серіалу "Бріджертони" на Netflix

29 січня 2026 року відбудеться прем'єра першої частини четвертого сезону серіалу "Бріджертони". Поки всі з нетерпінням чекають на нові епізоди, справжні прихильники пригадують, як розгорталися події у попередніх сезонах.

Аби ретельно підготуватися до довгоочікуваної прем'єри, 24 Канал підготував матеріал з описом першого, другого та третього сезонів. До речі, раніше ми писали, який мають вигляд головні герої 4 сезону "Бріджертонів" у реальному житті. Дивіться – за посиланням.

Рекомендуємо Наталія Сумська прийшла з сином-красенем на прем'єру фільму "Марті Супрім: Геній комбінацій"

Про що був 1 сезон серіалу "Бріджертони"?

У першому сезоні серіалу "Бріджертони" основна сюжетна лінія розгорталася навколо Дафни Бріджертон та її пошуків чоловіка. Щоправда, для юної красуні було важливо, аби це був не просто вигідний союз, а справжнє кохання – таке, яке колись поєднало її батьків.

За її серце готові були боротися сотні чоловіків, однак із жодним із них вона не почувалася по-справжньому щасливою, як із герцогом Гастінгсом. Та існувала одна серйозна перешкода: герцог не збирався заводити сім'ю.

Перед парою постала ціла низка випробувань, але зрештою вони вирішили міцно триматися за руки, залишити в минулому всі болі та травми й разом крокувати в щасливе майбутнє своєї родини.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер 1 сезону

Цікаво Інтрига зростає: у мережі з'явилися перші кадри з нового сезону "Бріджертонів"

Про що був 2 сезон серіалу "Бріджертони"?

Другий сезон серіалу "Бріджертони" розповідає про історію кохання Ентоні Бріджертона, старшого брата родини та віконта. Ентоні вирішує одружитися. Однак планує це зробити не з кохання, а з обов'язку – він шукає ідеальну наречену, яка відповідатиме всім вимогам світського суспільства.

Його вибір падає на Едвіну Шарму, молоду й бездоганну дебютантку сезону. Однак усе ускладнюється появою її старшої сестри – Кейт Шарми. Між Ентоні та Кейт швидко виникає сильний, але заборонений потяг. Вони намагаються чинити опір почуттям, однак у фіналі другого сезону Ентоні усвідомлює, що не може жити без справжнього кохання, і робить вибір на користь Кейт Шарми.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер 2 сезону

Про що був 3 сезон серіалу "Бріджертони"?

Третій сезон серіалу зосередився на розвитку стосунків Коліна Бріджертона та Пенелопи Фезерінгтон. Цей сезон був наповнений великою кількістю труднощів і випробувань для пари.

Спершу Колін сприймав Пенелопу лише як подругу, тоді як вона давно відчувала до нього симпатію, що з кожним днем переростала у щось більше.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер 3 сезону серіалу

Пенелопа намагається змінити своє життя та нарешті перестати бути "невидимою" для світського суспільства. Крім того, у третьому сезоні нарешті відкривається особистість загадкової леді Віслдаун.

У фіналі сезону Пенелопа наважується розкрити свою справжню особу перед світським товариством, що стає переломним моментом як для неї самої, так і для всього вищого світу Лондона.