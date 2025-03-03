"Бруталіст": де дивитись оскароносний фільм з Едріаном Броуді та чому він вразив світ

Новий фільм "Бруталіст" від режисера Брейді Корбета тривалістю 3,5 години розповідає глибоку історію про людську долю в часи історичних змін. Едріан Броуді, який зіграв у стрічці головну роль, отримав Оскар -2025.

Фільм також здобув три нагороди Золотий глобус (найкращий драматичний фільм, режисура та чоловіча роль) та викликав захоплення на Венеціанському кінофестивалі. Про що фільм "Бруталіст" та де його можна подивитися – пише Кіно 24.

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Так, головний герой – Ласло Тот, архітектор з Угорщини єврейського походження, який пережив Голокост і разом з дружиною Ержебет переїхав до США в пошуках нового життя.

Америка показана як країна великих можливостей, але й прихованих проблем. Талант Ласло в стилі бруталізм (архітектурний напрям, що використовує прості геометричні форми з бетону) привертає увагу багатого замовника, який пропонує йому важливий проєкт. Але шлях до успіху виявляється непростим.

Фільм "Бруталіст" знятий на спеціальній плівці VistaVision, яку колись використовував легендарний режисер Альфред Гічкок. Це надає картині особливої глибини та деталізації.

Стрічка торкається важливих тем – імміграції, американської мрії та боротьби з капіталізмом, показуючи, як ідеали руйнуються під тиском реальності.

"Бруталіст": дивіться трейлер онлайн

Для Броуді ця роль стала найбільшим досягненням після "Піаніста", за який він отримав свого першого Оскара 22 роки тому. Обидві ролі об'єднує тема Голокосту.

Де дивитися фільм "Бруталіст"

Українські глядачі зможуть побачити фільм з 20 лютого 2025 року в кінотеатрах "Планета кіно", Multiplex та київському "Жовтні". Фільм демонструватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами та 15-хвилинною перервою.