Ідеальний для сімейного перегляду: де дивитись новий серіал, від якого фанатіють українці

Нещодавно відбулася прем'єра 6 сезону серіалу, який обожнюють українці, – "Будиночок на щастя". Ця стрічка ідеально підійде для тих, хто любить дивитись легкий розважальний контент після важкого робочого дня.

Переглянути серіал можна на "Новому каналі" або на платформі "Київстар ТБ", повідомляє Кіно 24. А чого очікувати від стрічки – розповідаємо далі в матеріалі.

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За 6 сезонів "Будиночок на щастя" став одним з найрейтинговіших серіалів в Україні. Навесні 2025 відбулася довгоочікувана прем'єра –продовження легендарної історії жителів Сеньківки. У новому сезоні глядачі побачать нову симпатію Макса – Дашу. Вася і Любаня продовжать розважати публіку колоритними фразочками та неймовірною харизмою. А оскільки їхній молодший син вже йде у дитячий садок, то в батьків будуть нові ролі. Вася стане головою батьківського комітету, а дружина традиційно виправлятиме його "косяки". Не обійдеться й без любовного трикутника з Наталкою та Машею, а от яким буде розвиток подій – дізнавайтеся у нових серіях.

Акторський склад 6 сезону "Будиночку на щастя"

Вася – Назар Задніпровський

Любаня – Віталіна Біблів

Макс – Костянтин Войтенко

Наталка – Наталка Денисенко

Маша – Дарія Петрожицька

Даша – Юлія Буйновська

Зазначимо, що молода українська акторка Юлія Буйновська приєдналася до акторського складу "Будиночку на щастя" лише у цьому сезоні. Нещодавно вона стала улюбленицею глядачів завдяки головній ролі у серіалі "Парочка слідчих". Там Юлія зіграла слідчу Софію – сильну, впевнену в собі жінку, яка бореться не лише із злочинцями, а й з упередженнями в суспільстві.