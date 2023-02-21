Новий канал випустив новий сезон серіалу "Будиночок на щастя" з Галиною Безрук, яка живе в Росії

Новий канал випустив четвертий сезон серіалу "Будиночок на щастя" з українською акторкою Галиною Безрук, яка зараз живе в Москві. Крім того, актриса мовчить про війну Росії проти України.

Нагадаємо, що третій сезон "Будиночок на щастя" вийшов у квітні, коли позицію акторки вже обговорювали. Спротиву від глядачів не було, у коментарях до фільму є лише поодинокі обурення чи здивування через участі Безрук.

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Нинішній сезон "Будиночку на щастя" знімали ще у 2021 році, коли Безрук ще могла приїздити в Україну.



Галина Безрук у серіалі "Будиночок на щастя" / Скриншот

Акторка серіалу Галина Безрук мовчить про війну в Україні

Найважливіше в цьому сезоні те, що в ньому грає Галина Безрук – акторка, яка з 2015 року живе в Росії й відмовилася звідти виїздити після початку повномасштабної війни.

До того ж, про війну, яку розпочала Росія, акторка мовчить, у соцмережах постить лише сімейні фото та інформацію про свої вистави.

Як акторка пояснює свою позицію

Головні герої серіалу – дві сімейні пари: Макс і Маша, Василь і Люба. Перші приїздять жити в село з міста, другі – місцеві мешканці.Упродовж 3 сезонів Макс і Маша були російськомовними, нині ж ми бачимо, що ці герої перейшли на українську. Судячи з коментарів, частина глядачів задоволені змінами, інша частина – просить повернути двомовність.

Свідомі українці хейтять акторку та досі називають її зрадницею. Галина Безрук заявила, що "ті прокльони, які її шлють", вона вже навіть не читає.

Просто бачу перше слово й одразу блокую. Я навіть не розбираюся, у мене немає часу кожному диванному критику пояснювати ситуацію, яка склалася у мене. Якщо трохи поворушити мізками, абсолютно зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є (в Росії, – 24 канал),

– заявила вона російським ЗМІ.

Також вона доповнила: "Я вибираю сім'ю. Я не вибираю батьківщину, я вибираю сім'ю. Найближчих мені людей – себе і сім'ю".

Інколи Галина Безрук таки згадує публічно про війну, але завуальовано: бідкається, що їй погано, вона переживає, майже не має життєвої енергії і хоче, аби все швидше закінчилося. А російську агресію в Україні акторка називає "ситуацією": "Ситуація у світі кошмарна", "раніше, коли ситуація була простішою".

Цікаво, що в березні акторка Наталка Денисенко розповіла, що колега Галина Безрук надіслала їй повідомлення, що нічого про війну не писатиме, адже боїться, що "її посадять на 15 років".