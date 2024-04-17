Кіно 24 підготувало 3 серіали, в яких зіграла неперевершена Бурджу Озберк. Тож приготуйте собі щось смачненьке та обирайте стрічку з цією талановитою турецькою акторкою.

Дивіться також Українське спортивне кіно: 3 фільми, що закарбуються у вашій пам'яті

"Кохання напоказ"

У цьому захопливому серіалі глядачі знайомляться з Айше, відомою в колі друзів як "Погана дівчина" за її запальний та енергійний характер. З іншого боку, Керем зображений як відомий бабій і спадкоємець величезної імперії, який не виявляє жодного інтересу до того, аби стати сім'янином. Однак їхні життя несподівано змінюються, коли їхні шляхи перетинаються.

"Кохання напоказ" – це поєднання мелодрами та комедії, що захоплює глядачів своїм нестандартним сюжетом.

"Кохання напоказ": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чудовий зять"

У цьому серіалі глядачі познайомляться з історією молодої і красивої дівчини на ім'я Меліке.

Меліке протягом довгого часу обманює своїх родичів у Німеччині, зображуючи неправдиву картину свого життя в Стамбулі. Попри їхнє переконання, що вона успішна журналістка, заручена з багатим хірургом на ім'я Мехмет Чірахан, реальність зовсім інша. Меліке намагається звести кінці з кінцями, а заробляє тим, що вигадує гороскопи.

Одного разу Меліке знаходить новину, яка дійсно може допомогти їй розвинути свою кар'єру, але проблема полягає в тому, що вона стосується Мехмета. Ситуація ускладнюється тим, що її родичі несподівано оголошують про повернення з Німеччини. Як Меліке вдасться подолати ці перешкоди, при цьому не втратити шанс скористатися можливістю просунутися в професійному житті?

"Чудовий зять": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кохання. Логіка. Помста"

У серіалі "Кохання. Логіка. Помста" глядачі вирушають у подорож життям Езри, молодої жінки, яка мріє про кохання та успіх. Мати Езри, яка походить із сім'ї власників кав'ярні, що потерпають від нестатків, постійно радить їй надавати перевагу багатству та перспективам у стосунках із чоловіком, а не коханню. Втомившись від настанов матері, Езра виходить заміж за Озана, нещодавнього випускника університету.

Однак їхній шлюб виявляється недовгим, і Езра зрештою залишає Озана. Через роки доля з'єднує їх, коли Езра, не знаючи про це, починає працювати в успішній компанії Озана. Коли їхні шляхи знову перетинаються, глядачам залишається тільки гадати, що чекає на Езру та Озана в майбутньому в цій захопливій сторії про кохання, амбіції та помсту.

"Кохання. Логіка. Помста": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо ви хочете гарно провести час і насолодитися прекрасним вечором в компанії турецького серіалу, обирайте з добірки стрічку, в якій знялася чудова Бурджу Озберк. Акторка надзвичайно влучно передає емоції своїх героїнь та безумовно вразить глядачів своїм талантом.