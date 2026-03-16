Вишукані та яскраві образи: зірковий бомонд засяяв на червоній доріжці Оскара-2026

У ніч з 15 на 16 березня проходить 98-ма церемонія вручення премії Оскар. Зірковий бомонд традиційно збирається у театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі, а перед нагородження знаменитості виходять на червону доріжку.

24 Канал розповість про найкращі образи на червоній доріжці Оскара-2026. Для головної ночі Голлівуду зірки обрали вишукані наряди й засяяли перед камерами.

Найкращі образи на червоній доріжці Оскара-2026

Роуз Бірн

Цьогоріч австралійська акторка Роуз Бірн змагається за перемогу у номінації "Найкраща акторка" за фільм "Я не залізна". На червоній доріжці вона засяяла у сукні Dior від Джонатана Андерсона, зробленій на замовлення.

Роуз Бірн на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images

Чейз Інфініті

Зірка фільму "Одна битва за іншою" Чейз Інфініті вперше відвідала цю розкішну голлівудську церемонію нагородження. Акторка одягла сукню Louis Vuitton лавандового кольору.

Чейз Інфініті на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images

Педро Паскаль

Педро Паскаль на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images

Теяна Тейлор

Американська співачка та акторка Теяна Тейлор не перестає дивувати своїми образами. Номінанта у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану" з'явилась на червоній доріжці у чорно-білій сукні Chanel з пір'ями, бісером та пишним шлейфом.

Теяна Тейлор на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images

Емма Стоун

За роль у фільмі "Бугонія" Емма Стоун номінована на "Найкращу акторку". На червону доріжку знаменитість вийшла у ніжній срібній сукні. Свій образ вона доповнила легким макіяжем.

Емма Стоун на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман приголомшливо виглядає на цьогорічній церемонії. Для заходу акторка обрала кремовий топ без бретелей, прикрашений темними намистинами та пір'ям, і спідницю від Chanel.

Ніколь Кідман на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images

Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images

Місті Коупленд

Американська артистка балету Місті Коупленд одягла на 98-му церемонію вручення премії Оскар чорно-білий костюм від Девіда Коми.

Місті Коупленд на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images

Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images

