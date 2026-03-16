Вишукані та яскраві образи: зірковий бомонд засяяв на червоній доріжці Оскара-2026
У ніч з 15 на 16 березня проходить 98-ма церемонія вручення премії Оскар. Зірковий бомонд традиційно збирається у театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі, а перед нагородження знаменитості виходять на червону доріжку.
Найкращі образи на червоній доріжці Оскара-2026
Роуз Бірн
Цьогоріч австралійська акторка Роуз Бірн змагається за перемогу у номінації "Найкраща акторка" за фільм "Я не залізна". На червоній доріжці вона засяяла у сукні Dior від Джонатана Андерсона, зробленій на замовлення.
Чейз Інфініті
Зірка фільму "Одна битва за іншою" Чейз Інфініті вперше відвідала цю розкішну голлівудську церемонію нагородження. Акторка одягла сукню Louis Vuitton лавандового кольору.
Педро Паскаль
Теяна Тейлор
Американська співачка та акторка Теяна Тейлор не перестає дивувати своїми образами. Номінанта у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану" з'явилась на червоній доріжці у чорно-білій сукні Chanel з пір'ями, бісером та пишним шлейфом.
Емма Стоун
За роль у фільмі "Бугонія" Емма Стоун номінована на "Найкращу акторку". На червону доріжку знаменитість вийшла у ніжній срібній сукні. Свій образ вона доповнила легким макіяжем.
Ніколь Кідман
Ніколь Кідман приголомшливо виглядає на цьогорічній церемонії. Для заходу акторка обрала кремовий топ без бретелей, прикрашений темними намистинами та пір'ям, і спідницю від Chanel.
Тімоті Шаламе
Місті Коупленд
Американська артистка балету Місті Коупленд одягла на 98-му церемонію вручення премії Оскар чорно-білий костюм від Девіда Коми.
Леонардо Ді Капріо
Що відомо про Оскар-2026?
В Україні Оскар-2026 транслює телеканал Суспільне Культура.
Ведучим заходу вдруге став американський комік ірландського походження Конан О'Браєн.
Українську трансляцію коментуватиме актор Олексій Гнатковський – зірка фільму "Довбуш" та серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі". Буде доступний переклад українською та жестовою мовами.
Цьогоріч у списку номінантів немає українських фільмів. Натомість за статуетку боротимуться документалка "Містер Ніхто проти Путіна" про пропаганду в російській початковій школі та анімаційна стрічка "Три сестри" від російського режисера Костянтина Бронзіта.
Оскар-2026 проходить під посиленою охороною через загрозу іранських терористичних атак. План захисту зірок розробляли правоохоронні органи Лос-Анджелеса, Служба внутрішньої безпеки та ФБР.