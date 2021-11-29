"Червоне повідомлення" з Ґал Ґадот та Двейном Джонсом "побило" рекорди переглядів на Netflix
Джерело:24 канал
Двейн Джонсон повідомив у своєму акаунті в інстаграмі, що фільм "Червоне повідомлення" (Red Notice) побив рекорди переглядів за всю історію Netflix. Актор виконує одну з головних ролей разом з Ґал Ґадот та Раяном Рейнольдсом.
Прем'єра фільму на Netflix відбулась 12 листопада 2021 року і він одразу побив рекорд за переглядами у день прем'єри. За словами актора, проєкту знадобилось два тижні, щоб обігнати свого конкурента за перше місце у рейтингу стрімінга "Пташиного короба" (Bird Box), що з Сандрою Буллок у головній ролі.
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У своєму дописі в інстаграмі Джонсон не повідомив жодних цифр, але наголосив, що в них ще є досить часу, аби здобути ще перші місця в інших рейтингах. Також варто додати, що актор використав транслітерацію російським словам "Nyet politsiya… Not a COP!", тобто "Не поліція".
Менш як за два тижні ми побили усі рекорди. А попереду ще багато тижнів,
– підкреслив Двейн у своєму дописі.
"Червоне повідомлення" 2021: дивіться дубльований тизер фільму
Читайте більше про невдалі дублі у фільмі "Червоне повідомлення" в матеріалі від Кіно 24.
Головні ролі у стрічці виконали:
- Ґал Ґадот,
- Райан Рейнольдс,
- Двейн Джонсон.
Режисером "Червоного повідомлення" виступив Ровсон Маршалл Тербер.