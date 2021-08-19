Чим здивував мережу український трейлер епічної історії "Вічних"
Джерело:ютуб Kinomania Film Distribution
Kinomania Film Distribution в ютубі презентувала офіційний український трейлер супергеройського екшену "Вічні". Прем’єра в Україні відбується 4 листопада 2021 року. Що показали у трейлері – читайте далі.
Режисером епічної історії стала Хлої Чжао – режисерка фільму "Земля кочівників" (Nomadland), яка на Оскарі 2021 року виборола перемогу в номінації за найкращу режисерську роботу.
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Чим здивував трейлер "Вічних"
Супергерої не можуть захистити людей від них самих, бо отримали сувору заборону на втручання у справи смертних. Вічні знову мають зібратися, щоб протистояти своїм найдавнішим ворогам.
5 років тому Танос за якусь мить винищив пів всесвіту, та мешканцям цієї планети довелося повернути зниклих і зірвати його план,
– розказують у трейлері.
З трейлеру стає зрозуміло, як Месники повернули половину зниклого людства через Танос. У всесвіті є прихована сила, яка намагається знищити Землю. У Вічних є сім днів, щоби запобігти кінцю світу.
Рівно тиждень. Ми вічні. Нас послали сюди сім тисяч років тому, щоб захистити людей від Девіантів,
– йдеться у відео.
"Вічні" 2021: офіційний український трейлер онлайн
Акторський склад фільму "Вічні"
- Анджеліна Джолі ("Чаклунка: Повелителька темряви"),
- Річард Медден ("1917"), Сальма Гаєк ("Тілоохоронець дружини кілера"),
- Кумейл Нанджіані ("Дулітл", "Махач вчителів"),
- Джемма Чан ("Капітан Марвел"),
- Кіт Герінґтон (серіал "Гра престолів")