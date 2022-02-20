Чому стрічки з непрофесійними акторами мають фестивальний успіх: пояснення Дениса Іванова

Попри те, що в Україні чимало професійних акторів, режисери часто залучають непрофесійних, які зовсім не мають досвіду в кіно. І такі фільми не раз отримують фестивальний та глядацький успіх.

Денис Іванов, продюсер фільму "Носоріг", пояснив 24 каналу, що "режисери вдаються до використання непрофесійних акторів, коли вони хочуть показати правду життя". Втім, хороша кіношкола Україні неабияк потрібна.

Читайте також Покер у світі аніме: персонажі, які обожнюють азартні ігри

Якщо режисеру вдається знайти людину, яка намагається вжитись в роль, але водночас залишається собою, то це дуже добре. Але це не скасовує той факт, що нам потрібна якісна акторська кіношкола, адже це насамперед професія,

– поділився Денис Іванов.

За словами продюсера, "у нас дуже багато класних акторів. Але ми можемо говорити про фестивальний успіх стрічок з частковим набором непрофесійних акторів".

Варто зазначити, що головний актор фільму "Носоріг" Сергій Філімонов – непрофесійний актор. За словами режисера Олега Сенцова, усі екшн-сцени з його участю вийшли дуже органічно. Оскільки він не мав акторської підготовки, то вийшло складніше з драматичними моментами. Але, "з іншої сторони, два призи у Батумі та Стокгольмі за найкращу акторську роботу говорять самі за себе", – доповнив він.

Цікаво, що фільм "Носоріг" вже має успішну історію: він переміг у Стокгольмі, побував у Венеції, він був на декількох фестивалях класу А, наприклад, у Варшаві (Польща), Гоа (Індія).

До речі Нам потрібні були люди, які бачили смерть і тримали зброю, – Сенцов про акторів для "Носорога"

Читайте велике інтерв'ю про фільм "Носоріг" з режисером Олегом Сенцовим та продюсером Денисом Івановим у межах проєкту " Інтерв'ю 24 ".

Денис Іванов зауважив, що "українське кіно почало нормально розвиватись приблизно з 2010 року. Воно з’явилося у медіапросторі, на телебаченні, в житті людей. Це дуже маленький термін, щоб у нас розвинулася хороша акторська кінематографічна школа".

Як казав Квентін Тарантіно, щоб навчитись знімати кіно, треба його знімати. Щоб навчитись бути гарним актором, треба зніматись у кіно,

– сказав він.

Що варто знати про Дениса Іванова Денис Іванов у 2003 році заснував кінокомпанію "Артхаус Трафік". Він є співпродюсером і дистриб’ютором трилера "Штольня" (2006 рік) та каннського призера Мирослава Слабошпицього "Плем’я" (2014 рік). Сьогодні він виступає продюсером кримінальної драми Носоріг" Олега Сенцова. Крім цього, Денис Іванов – співзасновник премії "Кіноколо", організатор міжнародного фестивалю для дітей і підлітків "Чілдрен кінофест" та "Київського тижня критики".

Перегляд захопливих бойовиків може додати адреналіну. Та не менше емоцій принесе онлайн-казино SlotoKing . Для зареєстрованих клієнтів відкритий доступ до десятків відеослотів, рулеток, покеру, лотереї бінго та кено. Окрім цього, всі ігрові автомати мають безплатний режим, щоб кожен зміг попередньо протестувати гру.

Нагадаємо, у жовтні, з нагоди проведення 5-го міжнародного кінофестивалю "Київський тиждень критики" редакція Кіно 24 поспілкувалася з його організатором Денисом Івановим. В інтерв’ю він розповів про історію українського кінематографа, сучасне кіно та про життя фестивалів у час пандемії.