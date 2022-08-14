російська мова – це не мова путіна, – чому актор Євген Капорін не переходить на українську
Після повномасштабного вторгнення багато українців, які раніше розмовляли російською, відреклися від цієї мови. Чому актор Євген Капорін продовжує спілкуватися російською та не вважає її причиною війни – читайте далі.
Євген Капорін родом з Сум. В інтерв'ю 24 каналу він відверто розповів, що продовжує говорити російською, адже це його рідна мова. Саме цією мовою він у дитинстві почав говорити з мамою.
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російська мова – це не мова путіна
Капорін зізнався, що для нього немає питання, чи є в Україні місце російській мові. Актор розмовляє та веде соцмережі російською, для нього це не проблема: "Ми живемо в ілюзії чи реальності? Для мене реальність така: є багато людей, які розмовляють російською. Коли я спілкувався з підписниками у прямих ефірах, вони казали, що зараз, живучи в прихистках для переселенців, говорять українською, але, коли повернуться додому, все одно розмовлятимуть російською".
російська мова – це не мова путіна. Це мова людини, яка народилася і з дитинства говорить цією мовою. Є ще суржик. Я не вважаю, що російська армія прийшла, бо тут говорять російською. Це вони так кажуть, але питання в тому, чи думаємо ми так? Якщо казатимемо, що війна почалася, бо в Україні є російська мова, то буде біда,
– підкреслив Євген.
Також Євген додав, що російську мову не можна називати мовою окупанта, бо люди, які з дитинства говорять російською, роблять це не тому, що це мова окупанта. Вони спілкуються мовою, якою почали говорити з мамою. На думку Капоріна, для військових, які зараз на передовій, не надто важливе мовне питання.
"Мова – це класна тема для хайпу. Ті, хто зараз постійно говорить про неї, більше хайпують", – підсумував актор.
Актор Євген Капорін / Фото 24 каналу
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