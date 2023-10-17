Незадовго до смерті дружина режисера, Вахіде Мохаммадіфар, давала інтерв'ю місцевим ЗМІ, де повідомила, що їхній сім'ї погрожують.

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Як дізналися про вбивство

За кілька годин до смерті, приблизно о 21:00 за місцевим часом, режисер обмінювався повідомленнями зі своєю донькою. Він надіслав їй смс і запросив на вечерю. Через півтори години, коли дівчина приїхала до батьків у їхній будинок в Караджі, що розташований на заході від Тегерана, вона знайшла свою матір і батька мертвими зі смертельними пораненнями на шиї.

Це також підтвердив головний суддя провінції Альборз Хоссейн Фазелі-Харіканді, заявивши, що режисер з дружиною "були вбиті множинними ножовими пораненнями в шию".

Що заявляють правоохоронці

Поліція повідомила, що "на місці злочину не виявлено жодних показників насильницького проникнення", і додала, що "двері їхнього будинку не пошкоджені". Утім, правоохоронці наголосили, що знайшли "сліди", які, на їхню думку, "могли мати відношення до вбивства".

Версію вбивства ще більше підтверджує той факт, що наступного дня, в неділю, газета Etemad опублікувала інтерв'ю з дружиною режисера, яке вона надала незадовго до своєї смерті. У цьому інтерв'ю Вахіде Мохаммадіфар розповіла журналістам, що їхній родині погрожували, а будинок пограбували.

Розслідування все ще триває й усі деталі продовжують з'ясовувати.

Що відомо про іранського режисера Даріуша Мерхджуї

У 1967 році він випустив свій перший фільм під назвою "Діамант 33", який був пародією на серіал про Джеймса Бонда.

Цей 83-річний режисер був невід'ємною фігурою в новій хвилі іранського кіно і його фільм з 1969 року "Корова" став одним із перших творінь цього руху. Після цього він зняв ряд визнаних фільмів, включаючи "Містер Легковірний" та "Цикл", перед тим як покинути Іран після ісламської революції 1979 року.



Кадр із фільму "Корова" / Irarian Ministry of Culture

Від 1980 до 1985 року він прожив у Франції, де працював над документальним фільмом "Подорож до країни Рембо". Після повернення до Ірану Мехрджуї отримав великий успіх своїм фільмом "Мешканці" у 1987 році.

У 1990 році він зняв "Хамун", темну комедію, що розповідає про 24 години в житті інтелектуала, який переживає розлучення та психологічні турбуленції в Ірані, охопленому технологічними компаніями Sony і Toshiba. Протягом 1990-х Мехрджуї також відобразив життя жінок у мелодрамі "Сара, Парі та Лейла" про безплідну жінку, яка спонукає свого чоловіка одружитися з іншою жінкою.

У своєму інтерв'ю іранським ЗМІ Мехрджуї відзначив, що на нього сильно вплинули шведський кінорежисер Інгмар Бергман і італійський режисер Мікеланджело Антоніоні.