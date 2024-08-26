Вона зізналась, що такі моменти можуть бути доволі непростими для виконання, тому дуже важливою є довіра до режисера і колег по знімальному майданчику. А також Дарія розповіла, як її чоловік реагує на ці сцени у фільмах.

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Дарія Плахтій про інтимні сцени у фільмах

Акторка зазначає, що вона ніколи не ставиться до сцен з оголенням чи інтимним змістом байдуже. Для неї це завжди питання відповідності контексту фільму. Дарія підкреслює, що вона вважає неприпустимим використання оголення лише заради самого оголення.

Загалом же немає якогось сорому щодо цього, і з чоловіком так само ми це все обговорюємо по-дорослому. Ми розуміємо, що це робота, у нас є довіра, а це – найголовніше у стосунках. Якщо люди одне одному довіряють, тоді не виникає проблем,

– розказала Дарія.

За словами акторки, такі сцени мають бути органічно вплетені в історію і не повинні викликати відчуття штучності чи надмірності. Їй важливо, щоб кожен момент на екрані мав чітку мету і доповнював розкриття персонажів або сюжетних ліній, а не був присутнім лише для привернення уваги глядача.

Дарія підкреслила, що для неї дуже важливо мати довірливі стосунки з режисером і знімальною командою під час роботи. Вона вважає, що саме взаєморозуміння та взаємна повага є основою для комфортної та ефективної роботи на майданчику. Дарія пояснює, що коли між акторами й режисером існує довіра, це допомагає краще передати емоції персонажа та створити справді глибокий і правдивий образ на екрані.