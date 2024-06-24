Він є одним із 17 людей, який затримала поліція за підозрою у вбивстві 33-річного шанувальника. Тіло хлопця знайшли в каналізації.

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Даршан Тугудіпа у в'язниці: що сталося

Поліція міста Бенгалуру заявила, що Ренукасвамі було вбито "дуже жорстоким і варварським способом".

Поліція вважає, що 47-річний актор Даршан Тугудіпа розлютився на Ренукасвамі через те, що той нібито надсилав непристойні повідомлення в соціальних мережах актрисі Павітрі Гоуді. Індійська преса називала Павітру дівчиною Даршана. Вона також є серед затриманих у цій справі.

Підозрюваним висунули обвинувачення у вбивстві, викраденні, знищенні доказів і злочинній змові.

Даршан перебуває у в'язниці й не коментує звинувачення. Але його адвокат, Ранганатх Редді, повідомив, що під час їхніх зустрічей актор заперечував звинувачення проти нього.

Офіційно поліція не надає жодних деталей щодо доказів проти актора та інших підозрюваних.

Місцева преса активно висвітлює звинувачення, посилаючись на джерела в поліції. Телеканали показували розмиті записи з камер відеоспостереження, на яких, за твердженнями репортерів, видно викрадення Ренукасвамі.

Преса також обговорює те, що взуття, яке Даршан носив у ніч вбивства, було знайдено в будинку його дружини Віджаялакшмі.

Хто такий Даршан Тугудіпа

Даршан є сином актора Шрініваса Тугудіпи, який у 1970-х роках став "дуже популярним і успішним, граючи негативні ролі".

Продюсер Йогіш, який знає Даршана протягом трьох десятиліть, розповідає, що актор переживав багато труднощів у своєму ранньому житті після смерті його батька, що залишив сім'ю в бідності.

Актор багато працював заради свого успіху. Однак, виявилось, що Даршан не зміг впоратись зі своєю славою і не знав, як поводитися за такого успіху. Тому він неодноразово мав проблеми з законом. І, схоже, це трапилось знову.