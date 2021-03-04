З 11 березня в українських кінотеатрах з'явиться кримінальна комедія з вельми промовистою назвою "Дати дуба в окрузі Юба". Перед прем'єрою виконавці головних ролей Міла Куніс і Еллісон Дженні вирішили розкрити кілька цікавих деталей стрічки.

У фільмі лауреатка премії Оскар і 7 премій Еммі Еллісон Дженні "втратить" чоловіка, а її зведена сестра-репортер у виконанні комедійної суперзірки Міли Куніс візьметься допомогти його шукати. Ну або робити кар'єру за рахунок пригод найближчої родички. Будь-який їхній рух в неправильному напрямку призведе до катастрофи воістину глобального масштабу для провінційного округу Юба, і залучені в це будуть усі – поліція, преса, кримінал, родичі, коханці, і, звичайно, місцеві небайдужі громадяни.

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Перед майбутньою українською прем'єрою фільму ми поговорили з Мілою Куніс та Еллісон Дженні про їхній новий фільм й уроки, які можна отримати з нової чорної комедії.

Еллісон, Міло, вітаємо вас з виходом нової стрічки! І досить незвичайної. З одного боку, здається, що "Дати дуба в окрузі Юба" – це прямий спадкоємець фільмів братів Коен, а з іншого – очевидно, що у фільму є свій голос.

Еллісон Дженні: Перше, що я подумала, коли прочитала сценарій: "Це просто шок!" Як таке можливо, що автор-дебютант Аманда Ідоко змогла створити такий яскравий сценарій! Стільки персонажів зі своїми мініісторіями й характерними рисами, стільки ліній, які вміло перетинаються, стільки тем, які вона зачіпає. Я була дуже, дуже приємно приголомшена!

Міла Куніс: Я впевнена, що в Аманди вже є свій почерк, свій стиль. Дуже швидко глядачі будуть розуміти, що це фільм за її сценарієм. Мене теж це дуже приємно шокувало. Таке трапляється вкрай рідко.

"Дати дуба в окрузі Юба": дивіться трейлер

Еллісон, Ви граєте Сью – домогосподиню, чия заява про зникнення чоловіка Карла Баттонса викликає неабиякий переполох в маленькому містечку. Здається, ніби це цілковитий Ваш антипод, це правда? І якщо так, то на що Ви опиралися при створенні образу?

Еллісон Дженні: Перука дуже допомогла! (сміється) Якоюсь мірою Сью – це знайомий типаж "забутої жінки". Особливість фільму в тому, що якщо починається все дуже знайомо, то до фіналу ти збентежений.

Я дуже рада, що ви вважаєте її моїм антиподом, і це правда так, адже Сью багато хто не помічає, ігнорує, забуває. Навіть не багато, а практично усі. Це дуже сумно бути такою як Сью.

Але сказати, що я не знаю таких жінок – значить збрехати. Звичайно знаю. Дуже тихих, непримітний, у яких найкращий друг – телевізор. Інша справа, що 99% з них не стануть діяти як Сью Баттонс, вона виявилася тією ще скринькою з секретом.



Еллісон Дженні у фільмі "Дати дуба в окрузі Юба" / Фото Пресслужба

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Міло, Ваша героїня Ненсі, здається, кардинально відрізняється від старшої сестри Сью. Розкажіть про неї.

Міла Куніс: Ненсі зовсім інший фрукт, дуже незвичний для мене характер. Така непробивна егоїстка, яка навіть у складній ситуації сестри намагається знайти вигоду для себе.

Вона репортер в дуже й дуже локальному медіа, а амбіцій в неї – море! Звичайно, вона хоче вирватися у велику лігу і вирішує створити сенсацію там, де не слід було цього робити. Було дуже цікаво і незвично її грати, але від того – ще веселіше.



Міла Куніс знялась у чорній комедії / Фото Пресслужба

Є хоч щось спільне між Вашими персонажами?

Еллісон Дженні: Ставлення до слави. Точніше Сью хоче бути нарешті побаченою і почутою, навіть якщо одразу перестрибнути зі статусу невидимки в локальну знаменитість. А Ненсі просто жадає слави.

Міла Куніс: Краще й не скажеш!



Головні актриси комедії "Дати дуба в окрузі Юба" / Фото Пресслужба

У фільмі "Дати дуба в окрузі Юба" в цілому дуже великий акторський склад. Як працюється на такому знімальному майданчику?

Еллісон Дженні: Це незвичайний досвід, у нас була крута синергія. Хто поліцейський, хто бандит, хто дружина, хто коханка – взагалі не було жодної різниці. Ми дуже здружилися і зняли вельми вбивче кіно в дуже позитивній атмосфері.

"Дати дуба" зібрав яскраві жіночі типажі всіх мастей, і це саме по собі чудово.

Міла Куніс: У всіх акторів у "Дати дуба" просто унікальний комедійний талант. Я часто була на грані того, щоб зірвати сцену своїм сміхом. Ось ми з Еллісон та Реджиною Голл стоїмо в кадрі, говоримо серйозні речі, але дівчата це роблять так, що я ледве-ледве стримуюся. Це природний дар, ідеальний комедійний таймінг, чарівність, досвід.

Так вийшло, що я останньою приєдналася до акторського складу, і те, що це фільм з Еллісон Дженні в головній ролі й приголомшливим кастингом в цілому, було однією з моїх головних мотивацій зіграти Ненсі.



Комедія "Дати дуба в окрузі Юба" в кіно з 11 березня / Фото Пресслужба

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Повернімося до сюжету "Дати дуба в окрузі Юба". У фільмі кожен персонаж буквально всім своїм виглядом хоче раптово вирватися у вищу лігу. Це коментар про підсвідомі бажання жителів маленьких американських містечок?

Еллісон Дженні: Чесно, я не сказала б, що тільки маленьких містечок. Наша переконаність, що американська мрія – це фактично даність, яка повинна трапиться з кожним, призводить до дуже різних наслідків. Адже скільки ти не працюй – не кожному буде призначено її здійснити. І у мене таке враження, що американці тільки-тільки зараз намагаються осмислити це.

Міла Куніс: Так, удачу і потрапляння в потрібний час в потрібне місце ще ніхто не скасовував. Моєї кар'єри без цього б не сталося, наприклад (сміється).

Наш фільм також проходиться катком по медіа, їхньої схильності до сенсаціалізації всього, залежності людей від такого контенту. Адже такі дівчата, як моя Ненсі, вже існують в цих координатах і тепер їй треба або принести цю сенсацію суспільству на блюдечку, або відійти в сторону. Очевидно, що серйозною журналістикою, яка тоне під потоком жовтої, Ненсі й не думає займатися.



Міла Куніс у фільмі "Дати дуба в окрузі Юба" / Фото Пресслужба

Звичайно, перша справа кримінальної комедії – розважати, але з огляду на те, які теми ми обговорили, логічно у Вас запитати: як Ви думаєте, чи винесе глядач якийсь меседж після перегляду "Дати дуба в окрузі Юба"?

Еллісон Дженні: Я практично впевнена, що так. Фільм змусить глядача замислитися над перспективою того, до чого може привести зневажливе ставлення один до одного, і, звичайно, про втрату власного "я". Ми важливі, кожен важливий. Коли це ігнорують – відбуваються не тільки найжахливіші вихідні в окрузі Юба, але жахіття приходить і в реальність.

Міла Куніс: Згідна! Кожна комедія говорить про цінності, в першу чергу, маскуючи все це під соусом жартів. У нашому випадку є ще такі інгредієнти, як смерть, конкуренція, залежність від телесенсацій. Загалом, не засумуєш!

Зухвала кримінальна комедія "Дати дуба в окрузі Юба", в якій компанію Мілі Куніс та Еллісон Дженні склали Аквафіна, Джульєтт Льюїс, Ванда Сайкс, Реджина Голл, Меттью Модайн, Еллен Баркін і Джиммі Сімпсон – з 11 березня в українських кінотеатрах.