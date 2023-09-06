Те, що намагаються приховати у "Юрику", – "Хімік" показав, як насправді люди жили у Маріуполі

6 вересня 2023, 17:33
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Давид "Хімік" Касаткін

Вже декілька днів у мережі не вщухає скандал про художній фільм "Юрик. Дорога, не торкаючись землі". Після гострої критики маріупольців, команда фільму вирішила прибрати фільм з ютубу. Щодо цієї ситуації висловився український військовий Давид "Хімік" Касаткін, який брав участь в обороні Маріуполя, зокрема пережив блокаду "Азовсталі".

У своїх соцмережах він закликав народ не вестися на згадки про евакуацію від ОБСЄ у скандальному фільмі. Крім цього, опублікував відео, як насправді жили люди у Маріуполі.

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Давид "Хімік" Касаткін про фільм "Юрик"

Ось як насправді жили люди у Маріуполі. Це одна історія із сотень тисяч. Сподіваюсь ви покажете це усім, щоб вони не велись на вкид про евакуацію від ОБСЄ і багато іншого що намагаються приховати у фільмі "Юрик",
– написав Давид "Хімік" Касаткін.

Давид "Хімік" Касаткін показав, як жили маріупольці: дивіться відео 

 

Реакція мережі

  • "Потрібні англійські субтитри. Це повинен бачити увесь світ!";
  • "Ненавиджу всіх тих нелюдів, котрі зробили це з моєю країною і з моїм народом!";
  • "Ось і готовий фільм про Маріуполь, не треба ніяких "Юриків", і це, дійсно, на реальних подіях. Це краще висвітлює те пекло, в якому довелося жити людям з Маріуполя. Страшні правдиві кадри, що розривають серце та ком у горлі стоїть. Довічний біль";
  • "Цей щоденник мучеників повинен бачити весь цивілізований світ! Нестерпний біль у грудях тільки від усвідомлення побаченого, який геноцид українців зробили ці потвори, руські мразоти! Горіти їм у пеклі, клятим нацистам! Я щиро сподіваюся, що автор та його сім'я живі!";
  • "Дякую, що кажете про це і дякую за захист не Маріуполя, а всіх міст. Бо, якби ви не тримали Маріуполь на своїх плечах, не було б мого рідного Запоріжжя. І не тільки. Дякую вам";
  • "Саме такі відео показують справжню реальність у Маріуполі".

Скандал довкола фільму "Юрик": коротко про головне

  • Телеканал СТБ до Дня незалежності показав художній фільм "Юрик", заснований на реальних подіях. Він розповідає історію звичайної української сім'ї з Маріуполя, яка боролася за право жити під час війни.
  • Втім, українці після перегляду цього фільму зазначили, що це "повна брехня і сюр". Українська актриса Ірма Вітовська-Ванца написала, що інцидент з фільмом "Юрик" дає привід замислитись всім, хто буде виробляти ігровий контент про війну. За її словами, знімати фільми про сьогоднішні події, де описані теми масових вбивств – це великий цинізм.
  • Зокрема, маріупольці наголосили, що насправді реальність була набагато жорсткішою, аніж це подали у картині. Вони звернулися до команди фільму з вимогами забрати з опису до фільму "засновано на реальних подіях". 
  • У відповідь команда фільму видалила стрічку "Юрик" з усіх ресурсів та зазначила, що доповнить її документальними фактами, забере згадку про місто Маріуполь і тоді покаже нову версію фільму. "Ми збережемо історію дитини на війні, бо це вкрай важливо для України, саме такі історії змушують світ не забувати про наш біль і про нашу війну", – йдеться в заяві OsnovaFilm.

Що відомо про Давида "Хіміка" Касаткіна

Український військовий, який служив у складі Бригади "Азов" з 2015 року. Брав участь в обороні Маріуполя, зокрема на "Азовсталі". Після наказу вищого українського керівництва щодо припинення бойових дій та складення зброї, він опинився в полоні у російських сил. На цей час, після обміну полоненими, він повернувся до України та активно займається блогерською діяльністю. Також, як офіцер-інструктор з бойової підготовки, він тренує бійців Азову.
Автор: Наталія Гулій