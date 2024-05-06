Очікує на рішення суду: де зараз і як живе Алек Болдвін, який вистрілив в українську операторку

Алек Болдвін – один із найпопулярніших американських акторів. Справжні кіномани неодноразово бачили його у культових світових стрічках.

Однак після трагічного випадку на зйомках фільму "Іржа" Болдвін має чимало проблем із судами та рідними української операторки Галини Гатчінс. Саме у неї актор випадково вистрілив, в результаті чого жінка загинула. У матеріалі Кіно 24 дізнайтесь, де зараз та чи отримав покарання Алек Болдвін.

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Де зараз Алек Болдвін

Зараз Болдвін залишається на волі без застави. Відповідно до умов слідства, йому заборонено мати при собі зброю та вживати алкоголь, також актору заборонено контактувати зі свідками у справі.

Недавно актора помітили у закладі, де нав'язлива жінка намагалась спровокувати його на конфлікт. У відповідь, Алек вибив телефон із її рук.

Відомо, що актор не визнає себе винним у справі вбивства Галини Гатчінс, тож разом з адвокатами з нетерпінням очікує рішення суду, яке має бути винесено цього літа.

Фільмографія Алека Болдвіна

"Раст"

"Білджюс"

"Бебі бос"

"Кіт у капелюсі"

"Як все заплутано"

"Американці"

"Втеча"

"Мій ангел-охоронець"

"На межі" та інші

Дивіться фільми та серіали з Алеком Болдвіном та очікуйте рішення суду у справі вбивства української операторки, яке ми дізнаємось уже цього літа.