Де зараз і як зустріла повномасштабну війну зірка "Жіночого лікаря" Олеся Власова

Олеся Власова здобула шалену популярність завдяки серіалу "Жіночий лікар", де знімалась поруч із російськими акторами. Однак після початку великої війни акторка зрозуміла, що нога російських "зірок" не має права ступати на нашу землю.

Акторка зізналась, що не була готова до того, що сталось 24 лютого 2022 року. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, де зараз Олеся та як велика війна змінила її життя.

Радимо Діти українського актора і військовослужбовця Віктора Стороженка зазнали расистських образ

Як Олеся Власова зустріла велику війну

Акторка визнає, що до останнього не вірила, що росіяни можуть розпочати велику війну в Україні. На всіх тих, хто пророкував вторгнення, вона дивилася як на ненормальних. Вона була переконана, що нічого не станеться, і росіяни не наважаться. Коли це сталося, мозок відмовлявся сприймати інформацію.

Родина акторки проживає під Києвом, у Вишгороді, і все, що почалося, відбувалося просто на їхніх очах.

Десь декілька годин не могли вирішити: що робити? Над Київським водосховищем збили кілька гелікоптерів, проносилися літаки, все гуділо, дрижало, свистіло,

– пригадує акторка.

Коли ситуація трохи заспокоїлась, над їхнім житлом пролетів винищувач. Тоді Олеся разом з чоловіком вирішили, що потрібно виїжджати, щоб врятувати своє життя, дітей та тварин.

Родина відправилась до Одеської області, а згодом Олеся з дітьми поїхали за кордон.

Проте, акторка не змогла довго перебувати поза межами України, оскільки діти не могли звикнути та адаптуватись до життя в іншій країні. Тому вони повернулися назад.

Де зараз Олеся Власова

Після повернення зі Стокгольму акторка продовжила викладати акторську майстерність та аргентинське танго. Вона грала в театрі, але це було зовсім недовго. Зйомок не було зовсім, і вперше на знімальний майданчик акторка вийшла наприкінці осені минулого року. Олеся зіграла у фільмі відомого українського режисера Сергія Сотниченка.

Напередодні вторгнення акторка відчувала певне вигорання у професії. Їй здавалося, що все стало одноманітним. Проте велика війна нагадала їй, наскільки сильно вона закохана у свою професію.

Крім того, акторка перейшла на українську мову. Вона визнає, що після початку російської агресії на території України відчула глибоку відразу до всього ворожого. Тому Олеся опанувала українську мову і закликає до цього усіх свідомих громадян України.