Всесвітній день Гаррі Поттера: незвичайні факти залаштунків

2 травня – відома дата усім поттероманам, адже це день річниці найбільшої битви за Хоґвартс. Ми зібрали найкращі та унікальні факти про улюблених персонажів та акторів магічної школи.

Якщо ви вважаєте себе найвідданішим шанувальником поттеріани і вас уже нічим не здивувати, ми все одно рекомендуємо прочитати нашу статтю. Адже ще раз переконатись у своїх знаннях – це наче мед на душу, особливо, коли це улюблена історія про найвідданіших друзів та перемогу Добра над Темними чарами.

Цікаво Еністон у ролі Моніки, а Фелтон – Гаррі Поттер: 15 акторів, які могли зіграти інші ролі

Що незвичного відбулось із акторами Гаррі Поттера за вісім фільмів

Причина, у зв'язку з якою в кіноверсіях у Гаррі очі блакитні , а не зелені, як у матері Лілі, проста до неможливості, – у Редкліффа виявили алергію на лінзи .

, а не зелені, як у матері Лілі, проста до неможливості, – у Редкліффа виявили . Кеті Люнг (Чжоу Чанг) перед зйомками сцен, в яких потрібно було плакати, слухала Coldplay , щоб налаштуватися на потрібний лад.

(Чжоу Чанг) перед зйомками сцен, в яких потрібно було плакати, , щоб налаштуватися на потрібний лад. Том Фелтон тягав в кишенях своєї мантії солодощі прямо на знімальний майданчик . А коли його все-таки розсеркетили, то кишені його мантії просто зашили.

тягав в кишенях своєї мантії . А коли його все-таки розсеркетили, то кишені його мантії просто зашили. "Зміїні" двері до "Таємної кімнати" не спецефект, а справжній та понині діючий механізм .

. Для того, щоб зняти сімох Поттерів в одній кімнаті, знадобилося 95 дублів – в середньому по 12-14 на кожного персонажа.



Сім Гаррі Поттерів/ Скриншот з фільму

Під час знімання сцени поцілунку Гаррі та Герміони , учасникам знімальної групи довелось вигнати Руперта Ґрінта , який безперервно заходився сміхом.

, учасникам знімальної групи довелось вигнати , який безперервно заходився сміхом. За всю поттеріану Денієл Редкліфф розбив близько 80-ти чарівних паличок . До речі, сам Денієл упевнений, що за увесь час знімання він зносив всього три.

розбив . До речі, сам Денієл упевнений, що за увесь час знімання він зносив всього три. Гіро Файнс-Тіффін , який зіграв молодого Тома Редла в "Напівкровному Принці", а в житті – це племінник Рейфа Файнза , який зіграв Волан-де-Морта .

, який зіграв молодого Тома Редла в "Напівкровному Принці", а в житті – це племінник , який зіграв . Фраза Фелтона "Не думав, що ти вмієш читати" була зімпровізована і залишена режисерами у фінальній версії монтажу.

"Не думав, що ти вмієш читати" була і залишена режисерами у фінальній версії монтажу. Після завершення знімання останнього фільму актори забрали деякі речі своїх персонажів на пам'ять: Денієл – першу та останню пару окулярів Поттера, Емма – паличку, мантію та маховик часу, а Руперт – делюмінатор та вивіску №4 з дому на Тисовій вулиці.

До теми Денієл Редкліфф зіграє незвичну для себе роль у фільмі з Сандрою Буллок та Ченінгом Татумом