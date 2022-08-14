Зірка "Район Беверлі-Гіллз" Деніз Дауз померла: останні дні вона перебувала у комі

Американська актриса Денні Дауз померла у 64-річному віці через ускладнення від тяжкої форми менінгіту. Кілька днів тому вона впала в кому і лікарі не давали жодних прогнозів на одужання.

Про смерть жінки в інстаграмі повідомила її рідна сестра. Вона написала, що Деніз Дауз вирушила назустріч їхній родині у вічному житті 13 серпня.

До слова Зірка серіалу "Район Беверлі-Гіллз" впала в кому: лікарі поки не можуть дати прогнозів

Деніз Івонн Дауз була дивовижною сестрою, неперевершеною, прославленою актрисою, наставницею та режисеркою. Вона була моїм найкращим другом і останнім членом родини. Деніз любила вас усіх. Я знаю, що вона спостерігає за нами з любов’ю. Я прошу усамітнення і ваших молитов,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що кілька днів тому сестра повідомляла про госпіталізацію сестри. Вона просила підтримки та молитов за Деніз. Жінка страждала на вірулентну форму менінгіту.



Померла Деніз Дауз / Фото з інстаграму акторки

Що відомо про Деніз Дауз

Найбільше кіноакторку пам'ятають за роллю місіс Івонн Тізлі у серіалі "Район Беверлі-Гіллз".

Також вона зіграла суддю Ребеку Дамсен у серіалі "Страж" та лікарку Ронду Пайн у серіалі "Небезпека".

Зокрема її можна було побачити у таких кінострічках, як "Анатомія пристрасті", "Доктор Хаус", "Кістки", "Реквієм по мрії", "Анатомія Грей", "Цілком таємно", "Снігопад", "Стамптаун" та багато інших.

Жінка не була одруженою та не мала дітей.

Нагадаємо, що днем раніше померла інша американська акторка – 53-річна Енн Гейч, яка скоїла ДТП під наркотиками. У лікарні вона впала в кому, а згодом у неї констатували смерть мозку. Так, рідні прийняли рішення відключити її від апаратів.