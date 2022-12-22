Після усіх скандалів, Держкіно оголосило новий конкурс на посаду керівника Довженко-Центру. Відсьогодні розпочато прийом пропозицій від громадських організацій щодо кандидатур.

Наказом Держкіно від 21 грудня 2022 року № 177 оголошений конкурс на посаду керівника державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка". Про це йдеться в заяві Держкіно.

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Держкіно оголосило конкурс на посаду керівника Довженко-Центру

Документи на участь у конкурсі приймаються з 21 грудня 2022 року до 16 години 20 січня 2023 року. Формування конкурсної комісії розпочинається 22 грудня 2022 року. Термін проведення конкурсу не більше 60 днів, а саме з 21 грудня 2022 року до 21 лютого 2023 року,

– пише Держкіно.

За повідомленням Держкіно, керівником державного закладу культури може бути особа, яка:

має вищу освіту;

має стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

володіє державною мовою;

здатна за своїми діловими й моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від громадських організацій здійснюється шляхом жеребкування, яке проводиться в разі подання кандидатур не менше ніж від двох громадських організацій. У разі необхідності – жеребкування буде проведено 09 січня 2023 року у приміщення Держкіно.

Що відомо про скандал довкола Довженко-Центру