Держкіно зупинило реорганізацію Довженко-Центру – обиратимуть нового директора

Олександр Ткаченко ініціював нараду з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу Президента та депутатами. Прийняли рішення зупинити наказ про реорганізацію Довженко-Центру.

Держкіно призупинило дію наказу щодо реорганізації Довженко-Центру до завершення експертної оцінки колекцій Центру, проведення повного аудиту його діяльності та обрання нового керівника. Про це вони повідомили у фейсбуці, інформує 24 канал.

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Реорганізацію Довженко-Центру вирішили зупинити

Заява Олександра Ткаченка

15 листопада Ткаченко ініціював нараду з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу Президента та депутатами стосовно врегулювання ситуації. На ній вирішили:

залишити фонд і музей в нинішньому статусі — як цілісний майновий комплекс;

призначити прозорий конкурс на посаду директора Довженко-Центру;

звернутися до Держаудиту щодо проведення повноцінного аудиту Довженко-Центру;

розпочати процес надання Довженко-Центру статусу національного де-юре (не лише в назві, але й фактично); це має убезпечити використання його майна не за призначенням;

розв'язати питання реорганізації державного підприємства в державну організацію, що дозволить Довженко-Центру працювати за профілем як музей та архів;

створити міжвідомчу робочу групу для експертного оцінювання музейних цінностей Довженко-Центру.

Ткаченко також нагадав про те, що вже рік Держкіно України не підпорядковується Міністерству культури та інформаційної політики України.

Нарада щодо реорганізації Довженко-Центру 15 листопада / Фото з фейсбуку Олександра Ткаченка

Заява Держкіно

Держкіно підтвердило інформацію і написало, що призупиняє дію наказу від 05.08.2022 №100 щодо реорганізації ДП "Національний центр Олександра Довженка" до завершення експертної оцінки колекцій Центру, проведення повного аудиту його діяльності та обрання нового керівника.

Там зазначили також, що ініційовано проведення експертної оцінки колекцій Центру. "Держкіно вже отримали пропозиції до складу комісії від Державної архівної служби України, Міністерства юстиції України, також очікуються кандидати від Міністерства культури та інформаційної політики України, які готують відповідний лист.

Держкіно чекає на пропозиції кандидатів від Довженко-Центру до складу комісії з проведення експертизи та вже зверталися до Центру з офіційним листом щодо цього, а також пропонує Громадській раді при Держкіно подати своїх кандидатів до складу цієї комісії", – йдеться у заяві.

Таким чином, хочуть створити міжвідомчу робочу групу для експертної оцінки музейних цінностей Довженко-Центру.

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