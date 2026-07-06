Новий фільм від режисера "Памфіра" покажуть у Венеції: про що буде стрічка

Українсько-британський кінопроєкт "Дещо дивне сталося зі мною" презентують на престижному кіноринку Venice Gap-Financing Market. Цей захід щорічно проходить під час Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Про такий успіх українського кінематографа на міжнародній арені повідомило Державне агентство України з питань кіно на своїй фейсбук-сторінці. Очікування від цього проєкту доволі високі, адже українські фільми нерідко пробирають до мурах.

Українсько-британський фільм покажуть у Венеції

Потрапити туди – величезна удача, адже цього року організатори відібрали лише кілька десятків робіт з усього світу. Для нової стрічки це шанс знайти фінансування, європейських партнерів і міжнародних дистриб'юторів.

Для режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, який раніше підкорив глядачів своєю драмою "Памфір", це буде другий повнометражний ігровий фільм. Цього разу він разом із продюсерами Діаною Назарук та Аластаром Кларком створив історичну драму з елементами боді-хорору. Проєкт народився у копродукції української компанії Mellivora Production та британської Wellington Films.

Сюжет стрічки розгортається навколо історії викладачки архітектури Світлани. Вона намагається повернутися до нормального життя й відбудовує свій дім після деокупації. Жінка заробляє репетиторством, приймаючи вдома абітурієнтів, та близько спілкується зі слідчим Корнієм і дивакуватою сусідкою.

Усе перевертається з ніг на голову, коли Світлана дозволяє цій сусідці провести у своїй кімнаті специфічний психологічний сеанс, який запускає ланцюжок містичних і небезпечних подій.

Спочатку її учні натрапляють на моторошну знахідку, а згодом сама головна героїня та слідчий Корній у дивний спосіб переносяться в минуле на століття назад. Опинившись у далекій епосі, герої розуміють, що їхні переживання через сучасну війну відгукуються і в минулому. Цей унікальний спільний досвід зближує Світлану та Корнія, роблячи їх найріднішими людьми на один вечір.

До речі, український тактичний екшн-трилер "КІЛЛХАУС" тепер доступний на Netflix.