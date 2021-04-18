Поява Джастіна Бібера і сльози Дженніфер Еністон: у ЗМІ з'явились деталі спецвипуску "Друзів"

У Каліфорнії завершились зйомки довгоочікуваного спецвипуску серіалу "Друзі". На знімальний майданчик повернулись всі головні актори проєкту, а у стрічці з'явиться співак Джастін Бібер у незвичному образі.

Без сумнівів, спеціальний епізод серіалу "Друзі" став одним із найгучніших проєктів року. І це не дивно, адже ситком має мільйони прихильників у всьому світі. Наразі зйомки епізоду Friends: The Reunion ("Друзі: Возз'єднання") завершились, тож дізнавайтесь першими всі деталі проєкту.

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Камео Джастіна Бібера

Вже відомо, що у новому епізоді "Друзів" глядачі побачать головних акторів стрічки: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізу Кудроу, Метта Леблана, Меттью Перрі і Девіда Швіммера. Та на цьому автори проєкту не обмежаться. Епізодично у спецвипуску "Друзів" з'явиться співак Джастін Бібер. Він є відданим прихильником ситкому, хоч і на момент виходу останньої серії йому було всього 10 років.

За словами інсайдерів The Sun, Джастін Бібер одягне гелловінський костюм Роса, що глядачі могли побачити у 4 сезоні "Друзів".

Джастін отримав честь бути учасником зйомок і не відмовився одягнути безглуздий костюм. Все було організовано як військова операція, щоб тримати деталі в секреті, і Джастіну це вдалось,

– розповів інсайдер.

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Дженніфер Еністон на зйомках

Інсайдери In Touch розповіли, що зйомких спецвипуску "Друзів" проходили у павільйоні Warner Bros. Там відновили декорації, які були у серіалі. Тому коли Дженніфер Еністон вийшла на майданчик, не стримала сліз.

Будівельники відтворили все, щоб кімната виглядала ідентично оригіналу. Джен була дуже схвильованою, коли побачила це, і заплакала, – поділився інсайдер.

Зйомки без сценарію

Всі актори звикли виходити на знімальний майданчик, знаючи готовий текст. Однак у спецвипуску "Друзів" цього не буде. Фактично все, що побачать глядачі у цьому проєкту HBO – це імпровізація голлівудських акторів. Зірки ситкому просто зберуться та розкажуть прихильникам всі залаштункові деталі шоу, які ми могли не помічати. Окрім цього, розкриються і таємниці сюжету "Друзів". Зокрема, глядачі нарешті дізнаються, чи була пауза у стосунках Рейчел і Роса, коли він закрутив роман з іншою.

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Те, що зйомки пройдуть без сценарію ще взимку 2021 року розповідала журналу Deadline актриса Ліза Кудроу.

"Це не повернення в повному розумінні слова. Це не той проєкт, який прописаний чітко за сценарієм, ми не будемо зображати наших персонажів. Ми просто зберемося разом, що відбувається не так часто в реальному житті і ніколи не відбувалося перед екранами телеглядачів з того часу, як ми завершили проєкт в 2004 році. Думаю, буде неймовірно", – анонсувала Ліза Кудроу

Гонорар акторів "Друзів"

Водночас інсайдери зазначають, що за зйомки проєкту HBO кожен з акторів отримає кругленьку суму. Так, за даними InTouch, мова йде про 2,5 мільйона доларів. Однак гонорар – це не те, що хвилювало акторів "Друзів". Кожен з них є досить заможним, а тому хотів взяти участь у зйомках, щоб знову зустрітись на знімальному майданчику з колегами та пригадати один з найдивовижніших серіалів всіх часів.