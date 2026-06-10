4 детективні серіали на Netflix, від яких буде важко відірватись
Якщо ви полюбляєте захопливі, заплутані та динамічні сюжети, то варто звернути увагу на детективи. Останніми роками вийшло чимало крутих серіалів у цьому жанрі, які дійсно варті перегляду.
24 Канал склав добірку детективних серіалів, які доступні на Netflix. Це цікаві історії з високим рейтингом, які вже стали популярними серед глядачів.
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Детективні серіали на Netflix, які варто подивитися
"Посібник з убивства для хороших дівчат"
- Кількість сезонів: 2
- Кількість серій: 12
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
Піп Фітц-Амобі не впевнена, що школярку Енді Белл п'ять років тому вбив її хлопець. Головна героїня береться за розслідування справи та створює дослідження на цю тему.
"Посібник з убивства для хороших дівчат": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Люпен"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 17
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Батька Ассана Діопа звинуватили в крадіжці, до якої він не причетний. Через багато років він збирається вкрасти кольє французької королеви Марії-Антуанетти, яке належить заможній родині Пеллегріні.
Чоловік прагне помститися родині, яка несправедливо звинуватила його батька в злочині. Натхненням для Асанна стає його улюблений персонаж, шляхетний грабіжник Арсен Люпен.
"Люпен": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Утікай"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 6.9/10
Зневірений батько Саймон Грін шукаю свою доньку-втікачку Пейдж. Він вплутується у справу про вбивство та розкриває таємниці, які можуть зруйнувати його родину.
"Утікай": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Гаррі Голе"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 9
- Рейтинг IMDb: 7.6/10
Сюжет розгортається навколо блискучого, але проблемного детектива Гаррі Голе. Він стежить за серійним убивцею та одночасно бореться зі своїм корумпованим колегою Томом Ваалером.
"Гаррі Голе": дивіться онлайн трейлер фільму
До речі, раніше ми писали, коли вийде 4 сезон серіалу "Люпен".