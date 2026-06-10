Кіно Що подивитись на Netflix 4 детективні серіали на Netflix, від яких буде важко відірватись
10 червня, 23:24
2

4 детективні серіали на Netflix, від яких буде важко відірватись

Марія Примич

Якщо ви полюбляєте захопливі, заплутані та динамічні сюжети, то варто звернути увагу на детективи. Останніми роками вийшло чимало крутих серіалів у цьому жанрі, які дійсно варті перегляду.

24 Канал склав добірку детективних серіалів, які доступні на Netflix. Це цікаві історії з високим рейтингом, які вже стали популярними серед глядачів.

Теж цікаво Фільми та серіали про втікачів, від яких не зможете відірватись

Детективні серіали на Netflix, які варто подивитися

"Посібник з убивства для хороших дівчат"

  • Кількість сезонів: 2
  • Кількість серій: 12
  • Рейтинг IMDb: 6.8/10

Піп Фітц-Амобі не впевнена, що школярку Енді Белл п'ять років тому вбив її хлопець. Головна героїня береться за розслідування справи та створює дослідження на цю тему. 

"Посібник з убивства для хороших дівчат": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Люпен"

  • Кількість сезонів: 3
  • Кількість серій: 17
  • Рейтинг IMDb: 7.5/10

Батька Ассана Діопа звинуватили в крадіжці, до якої він не причетний. Через багато років він збирається вкрасти кольє французької королеви Марії-Антуанетти, яке належить заможній родині Пеллегріні.

Чоловік прагне помститися родині, яка несправедливо звинуватила його батька в злочині. Натхненням для Асанна стає його улюблений персонаж, шляхетний грабіжник Арсен Люпен.

"Люпен": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Утікай"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 8
  • Рейтинг IMDb: 6.9/10

Зневірений батько Саймон Грін шукаю свою доньку-втікачку Пейдж. Він вплутується у справу про вбивство та розкриває таємниці, які можуть зруйнувати його родину.

"Утікай": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гаррі Голе"

  • Кількість сезонів: 1
  • Кількість серій: 9
  • Рейтинг IMDb: 7.6/10

Сюжет розгортається навколо блискучого, але проблемного детектива Гаррі Голе. Він стежить за серійним убивцею та одночасно бореться зі своїм корумпованим колегою Томом Ваалером.

"Гаррі Голе": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, раніше ми писали, коли вийде 4 сезон серіалу "Люпен".

Пов'язані теми:

Netflix
Детективи
Серіали
Що подивитись на Netflix