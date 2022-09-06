Що не так з пальцями Візеріса: глядачі помітили кіноляп у третій серії "Дому Дракона"

Глядачі помітили кіноляп у третьому епізоді серіалу "Дому Дракона". В одній зі сцен король Візеріс, якого грає Педді Консідайн, з’явився з зеленими пальцями, на які мали б бути накладені комп’ютерні спецефекти.

За сюжетом серіалу, у першому епізоді Візеріс порізав пальці, торкаючись залізного трону. Це спричинило інфіковану рану, яка зрештою призвела до втрати пари пальців.

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Глядачі помітили кіноляп у третій серії "Дому Дракона"

Щоб "замаскувати" поранення Візеріса у сцені третьої серії, творці шоу мали накласти відповідні спецефекти, використовуючи техніку Хромакей.

– техніка, суть якої полягає в тому, що ділянки відеозображення, які мають певний колір (синій або зелений)можуть бути замінені на інший колір або зображення. Це дозволяє створювати будь-які задні плани та застосовувати комп’ютерні спецефекти. Ця технологія зараз використовується під час фільмування практично всіх фільмів та серіалів.

Уважні глядачі помітили цей кіноляп і повідомили у соцмережах.

Кіноляп у третій серії "Дому Дракона" / Скриншот з твітера (Daily Mail)

"Дім Дракона" 1 сезон: що варто знати про серіал

Прем’єра одного з найочікуваніших серіалів літа-осені відбулася 21 серпня на HBO Max. Наступного дня 22 серпня шоу показали на українському стрімінгу Megogo спочатку з російським дубляжем, а згодом після численних скарг українців українською.

Відзначимо, "Дім Дракона – це приквел "Гри престолів", сценарій якого написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". У ньому йдеться про таємниці родини Таргарієн та міжусобну боротьбу в межах палацу. Події у серіалі розвиваються навколо "Танцю Драконів" – громадянської війни 129 – 131 років від Завоювання Ейєгона І.

Редакція Кіно 24 уважно спостерігає за прем’єрою і після перегляду ділиться своїми враженнями. Зокрема про серіал ми підготували вже декілька цікавих матеріалів:

Чим вразив перший епізод серіалу. І що найбільше шокувало глядачів – у коротенькому огляді

Про душевні розмови та прогулянки у красивих садах з ефектною комп’ютерною графікою читайте у другому епізоді "Дому Дракона".

А ось першого сина Ейгона та про стосунки Візеріса та Рейніри дізнавайтесь у третій серії.

До того ж серіал вже продовжили на другий сезон. Також відомо, що режисер Мігель Сапочник, який раніше працював над дев’ятим епізодом "Гри престолів" "Битвою Бастардів" у 6 сезоні, пішов у відставку. Замість нього над другим сезоном "Дому Дракона" працюватиме Алан Тейлор.

Графік виходу серій

Епізод 4 – 11 вересня;

Епізод 5 – 18 вересня;

Епізод 6 – 25 вересня;

Епізод 7 – 2 жовтня;

Епізод 8 – 9 жовтня;

Епізод 9 – 16 жовтня;

Епізод 10 – 23 жовтня.

"Дім Дракона": прев’ю 4 серії