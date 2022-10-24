Мільйони глядачів далі говорять про нього, – Кондал вражений реакцією глядачів на "Дім Дракона"

У неділю, 23 жовтня, вийшла фінальна серія "Дому Дракона". Раян Кондал зізнався, що його здивували відгуки глядачів, яким дуже швидко сподобався приквел "Гри престолів".

Раян Кондал, шоураннер "Дому Дракона", розповів про проблеми, з якими стикнувся під час виробництва першого сезону. Він також здивований, як серіал за такий малий проміжок часу зміг завоювати серця мільйони кіноманів.

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Раян Кондал про успіхи "Дому Дракона" та проблеми першого сезону

Раян Кондал прожив з персонажами цілі десятиліття. А зараз здивований, що вже відбувся фінал першого сезону.

"Це дуже дивно: ми так довго працювали над шоу, а фінал уже транслюється, – сказав Кондал. Здавалося, що знадобилися роки й роки, аби лише перша серія вийшла в ефір. Потім дуже швидко все виходить на екрани та й все".

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Він доповнив, що тепер чекає велика робота над другим сезоном, яка також буде здаватися вічністю. А тим часом ми побачимо велику кількість фільмів Marvel і світу "Зоряних воєн".

"Дім Дракона" – приквел "Гри престолів" найпопулярніший серіал HBO. Після виходу першої серії відразу став дуже популярним і став хітом. Через кілька днів після прем’єри шоу продовжили на другий сезон . Кондал зазначив, що готовий до роботи над продовження, попри відставку іншого шоуранера Мігеля Сапочника.

Як повідомив Кондал, творці першого сезону "Дому Дракона" побудували справді сильне королівство у Лондоні: "Це історія про те, щоб з'ясувати, що спрацювало, а що ні, і знайти чудових людей, які продовжать цю спадщину, і це саме те, що ми збираємося зробити".

Візеріс та інші персонажі "Дому Дракона" / Фото HBO

В інтерв'ю The New York Times сценарист розповів про персонажів, їхній внутрішній світ, а також проблеми, з якими стикнулися у виробництві.

"Дім Дракона" направду отримав чимало хороших відгуків, але, як це часто буває із франшизою, отримав і розбіжності у поглядах. Раян Кондал зазначив, що був приємно вражений, як швидко глядачі полюбили "Дім Дракона". Але і запевнив, що творці просто добре виконували свою роботу, не сподіваючись, що фінал буде аж настільки яскравим.

Я був шокований тим, що люди створили величезний фандом: десятки мільйонів глядачів, які дивилися шоу, далі пишуть і говорять про нього,

– поділився Кондал.

Популярністю "Дому Дракона" вражені не лише творці шоу, а й самі актори. Наприклад, виконавці ролей Рейніри та Алісент були також здивовані, як фанати їх підтримують.

"Олівія Крук гарно сказала: "Ми живемо у світі, де люди мають ставати на чиюсь сторону. В Америці чи в Лондоні ми живемо в цьому неймовірно напруженому політичному середовищі, де кожне прийняте рішення має бути відзначене синім чи червоним прапором, і має бути чиясь сторона. Ось на що поступово перетворилася ця історія (шоу "Дім Дракона", – 24 канал)", – розповів Кондал.

Однак, є момент: під час перегляду чорне може змінюватися на біле і навпаки. Це також додало певної ефектності та напруженості до атмосфери у серіалі.

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Історія в "Домі Дракона" обертається загалом навколо суперництва персонажів Рейніри та Алісент / Фото HBO

Складності роботи, за словами Кондала, полягали в тому, що "ви адаптуєте улюблену роботу улюбленого автора". Він поділився, що сценаристи додали багато деталей, які письменник спеціально опустив для того, щоби читач зміг в уяві додумати.

"Ця конкретна історія написана чоловіками про війну, яку, на їхню думку, розпалюють дві жінки. Ми вказуємо шлях до об'єктивної істини через це непевне оповідання, цю "фальшиву історію" — це слова Джорджа (Мартіна, – 24 канал), а не мої, які він написав. Я думаю, що глядачі могли побачити відмінності між книгою та серіалом, але ми зробили вибір. Це доволі драматично", – зазначив Кондал.

Він доповнив, що персонажі не завжди могли відповідати своїм архетипам, вони робили те, що збивало з пантелику глядачів, могли бути неохайними, злими, або навпаки людяними та слабкими. "Такою є природа справжніх людей, – сказав Раян. – Особливо це стосується принца Деймона".

Для мене Деймон – антигерой цієї історії. Він персонаж зі справжньою темрявою, неймовірно харизматичний, небезпечний і чарівний однаково. Я знав, що люди будуть зачаровані ним і зачепляться за нього. Але я не думав, що вони намагатимуться виправдати кожен його вчинок як внутрішньо героїчний. Це не так і так не буде у майбутньому,

– розповів Кондал.

Метт Сміт у ролі принца Деймона / Фото HBO

Нагадаємо, Джордж Мартін вважає, щоб приквел "Гри престолів" зміг повністю розкритися, то для цього потрібно 4 сезони по 10 епізодів кожний. Він надіється, що режисери візьмуть це до уваги.