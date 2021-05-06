"Дім драконів": мережу вразили перші фото і відео з фільмування приквелу

HBO опублікував перші офіційні промокадри до приквела "Гри престолів". Шанувальникам не довелося довго чекати, аби побачити перші світлини з "Дому драконів".

На першому фото бачимо Метта Сміта, який грає роль Деймона Таргарієна, та Емму Д'Арсі, яка отримала роль Рейніри Таргарієн, його племінниці та дружини. На другому кадрі – Стів Туссен в ролі лорда Корліса Веларіон, на третьому – Рис Іванс, який перевтілився в правицю короля Вісериса Отто Гайтавера, і Олівія Кук, яка отримала роль дочки Елісент.

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Прем'єра серіалу, дія якого серіалу відбуватиметься за 300 років до оригінальної картини "Гри престолів", запланована на 2022 рік.

НВО опублікував також перші фото персонажів приквелу з детальним описом до кожного з них.

Також маємо відео зі знімального майданчику.

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Що відомо про серіал "Дім дракона"