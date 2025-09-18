Зокрема, стрічка "2000 метрів до Андріївки" матиме змогу поборотися за Оскар 2026 року. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали документальні фільми, які справді вартують уваги

Які документальні фільми варто подивитись?

"Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Це документальна кіноісторія про першу українську попзірку. Назар Яремчук став справжнім відкриттям для естради. У фільмі глядач має змогу подивитися інтерв'ю з близькими людьми Назарія, познайомитися з ексклюзивними кадрами, які розповідають про його шлях на сцені.

Історія неабияк полюбилася великій кількості глядачів. На сайті IMDB стрічка має аж 8,6 балла. Над фільмом працювала дочка Назарія Яремчука, українська співачка Марія Яремчук. Ідея зародилася влітку 2021 року, а фільм вийшов у світ 31 березня 2024 року.

"20 днів у Маріуполі"

Оскароносний український фільм "20 днів у Маріуполі" – це стрічка Мстислава Чорнова, яка не могла не увійти у цей список. Фільм отримав Оскар у номінації "Найкращий документальний фільм" у 2024 році. Документальна стрічка показує кадри, які журналісти фіксували у Маріуполі, перебуваючи в облозі. Вони бачили смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та всі жахи, які російські окупанти чинили в українському Маріуполі.

"Ми, наші улюбленці та війна"

Фільм "Ми, наші улюбленці та війна" вийшов у світ 4 квітня 2024 року. Це також один із найрейтинговіших документальних фільмів в Україні. Над ним працював Антон Птушкін.

Ця стрічка є спробою показати події в Україні крізь призму стосунків людей з тваринами, які також стали жертвою цієї війни. У фільмі можна побачити котиків, собак, ведмедів, левів, лемурів, хамелеонів, а також людей, які ризикують своїм життям заради цих тваринок.