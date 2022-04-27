"Допомога потрібна зараз, а не завтра": Міккі Рурк закликав світ негайно озброїти Україну

Володар Золотого глобуса, американський актор Міккі Рурк вкотре підтримав Україну, попри те, що ще 8 років тому любив Путіна. Сьогодні він закликав Німеччину допомогти українцям, озброїти країну.

Одразу після повномасштабного вторгнення Росії, Міккі Рурк підтримав українців. Актор не може сидіти склавши руки та вважає, що світ має діяти рішучіше і допомагати Україні негайно.

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Міккі Рурк знову закликав світ озброїти Україну

Він вже закликав США та НАТО забезпечити Україну всім необхідним для боротьби у війні з Росією. Тепер звертається до Німеччини, щоб країна надала Україні озброєння.

У своєму інстаграмі актор опублікував допис, до якого прикріпив світлину з українським прапором.

Усю Україну знищують, ріжуть та вбивають. Сполучені Штати та наші союзники посилають цим хоробрим українським людям та їхнім солдатам все обладнання та всю артилерію так швидко, як тільки можуть. Україна ніколи не здасться, вони боротимуться до останньої людини,

– написав він.

"Тому я звертаюся з наполегливим проханням одного з наших найближчих союзників — Німеччини. Нам дуже потрібно, щоб ви втрутилися та прискорили постачання та надали всю артилерію, яка потрібна українським бійцям, щоб вижити", – доповнив Рурк.

Як повідомив актор, немає помилування ні старим, ні дітям. "Ця безбожна війна має закінчитися якнайшвидше. Давайте, Німеччина, ваша допомога потрібна зараз, а не завтра. З повагою, Міккі", – підсумував Рурк.

Раніше Міккі Рурк разом зі своїм помічником з Миколаєва записав відеозвернення до українців. Він наголосив, що молиться за нас та висловив підтримку.